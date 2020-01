披薩冒超臭白煙　老婆一開驚見「45cm脆皮蛇」張嘴死在烤箱

▲一家人果斷放棄與蛇一起烤的披薩。(圖/取自pixabay)



記者丁維瑀/綜合外電報導

美國北卡羅來納一個家庭日前在家準備晚餐,當時老公羅伯特(Robert)先預熱烤箱,接著放入冷凍披薩,沒想到10分鐘後卻冒出陣陣白煙,還散發臭味,打開確認竟發現一條死掉的蛇在裡面。由於蛇經過烘烤,表皮還變得脆脆的,一家人對此感到非常驚嚇。

綜合《美國有線電視新聞網》(CNN)、《新聞與觀察家報》(The News & Observer)報導,安柏(Amber Helm)與老公羅伯特原本只是預期簡單的一餐,預熱烤箱後沒有多想,就把冷凍披薩放進去,結果廚房冒出白煙,還飄來奇怪氣味。

安柏要孩子站遠點,她才能確認到底出了什麼問題,「我靠近去看,天阿,該死的是蛇!」他們平時並沒有把東西放置在烤箱的習慣,所以預熱前也沒有想到要檢查,烤箱內部很黑,這條蛇可能在溫度上升時死亡。

這家人胃口全失,最後當然沒有享用披薩,安柏帶著3歲與1歲的兒子出門用餐,老公則負責處理長約45公分的蛇跟清潔烤箱。他們不確定蛇在烤箱待在多久,不過去年聖誕節料理火腿時,裡面並沒有異狀。

安柏猜測,這條蛇應該是被活活烤死的,因為牠的嘴巴打開,感覺像在掙脫或是咬東西,她對此感到難過。由於家中還有2名小男孩,她也在思索蛇到底怎麼跑進烤箱,希望之後別再發生類似狀況,「每當看到一個影子,我都會被嚇到!」

