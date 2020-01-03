　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

澳洲總理遭災民圍剿「白癡」　消防員累癱臭臉：不想跟你握手

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼澳洲總理莫里森（Scott Morrison）視察野火災區，居民怒瞪他。（圖／路透）

▲澳洲總理莫里森視察野火災區，居民怒瞪他。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合外電報導

澳洲東南部近來受到野火侵襲，總理莫里森（Scott Morrison）也引起許多民怨，他日前到災區查看狀況時，有當地居民當面嗆他是「白癡」，不願與他握手，還有人大喊「滾開，你在這裡不被歡迎」，連消防員也臭臉對他。目前，澳洲海軍已開始展開行動，撤離受困於濱海小鎮馬拉庫塔（Mallacoota）的數百人。

《太陽報》報導，野火危機上月爆發時，莫里森才因為去夏威夷度假而被抨擊，他近期則來到東南部沿海災區，希望穩定民心。然而，他在雪梨以南280英里的科巴戈（Cobargo）停留時，原本想與一名正在休息的消防員握手，對手卻說「我真的不想跟你握手」，總理接著彎下身子示好，眼見對方再次擺出臉色，他只好離開。

▲▼澳洲總理莫里森（Scott Morrison）視察野火災區，居民怒瞪他。（圖／達志影像／美聯社）

▲莫里森彷彿成為過街老鼠。（圖／達志影像／美聯社）

莫里森隨後被拍到與另一名官員交談，他說「告訴那傢伙我很抱歉，我確定他只是累了。」對方則回答，「不，他是失去了一棟房子。」

科巴戈是受災最嚴重的地區之一，大火至今造成至少18人死亡，摧毀1300棟房屋與企業建築，900萬英畝的土地也沒了生機。莫里森如今除了被消防員冷落，他在其他地方也遭居民圍剿，一名女子當面罵他是白癡（idiot），另一位當地人大喊「你在這邊得不到任何選民的支持」，還有人說莫里森應該感到羞恥，他讓國家陷入危機。

莫里森2日表示，這場野火危機可能會持續數個月，民眾應該要保持耐心。同時，有關部門警告周末的高溫將會加劇火災，澳洲東南沿海幾個城鎮的居民應該準備撤離。

▲▼澳洲總理莫里森（Scott Morrison）視察野火災區，居民怒瞪他。（圖／達志影像／美聯社）

▲居民當面嗆聲。（圖／達志影像／美聯社）

《英國廣播公司》（BBC）報導，澳洲海軍已開始撤離馬拉庫塔數百位的災民，當局也出動兩棲登陸艦「喬勒斯號」（HMAS Choules），預計可容納1000人。自上月30日晚間開始，維多利亞州的大火就阻斷道路通行，約4000名居民與旅客受困在海邊。另外，數千人正離開進入緊急狀態的新南威爾斯州（New South Wales）。

▲消防員不想與總理握手。

9月以來，大火已在維多利亞州、新南威爾斯州造成19人喪生，超過1200棟房屋被燒毀，光是本周就有28人失蹤。反對黨工黨領袖艾班尼斯（Anthony Albanese）表示，政府做得並不夠。

►新南威爾斯省啟動7天緊急狀態！備戰周六熱浪　限遊客48小時撤離

 
ET快訊
唐湘龍狂言「蔡英文站街頭，沈一鳴摔山頭」　網罵爆：選舉選到瘋
快訊／五角大廈：川普下令空襲巴格達機場「擊殺伊朗少將」
媽媽哭癱想見最後一面…黃聖航緊護總長殉職　遺體連夜運回苗栗老
軍方去宜蘭「為何要搭直升機」　老學長曝真正需求
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

來張新年自拍！美消防隊「全面燃燒」屋前合影惹議　網友反應兩極

快訊／五角大廈：川普下令空襲巴格達機場「擊殺伊朗少將」

小時候幻想「牆壁中的秘密基地」　日本藝術家袖珍模型吸68萬粉

澳洲總理遭災民圍剿「白癡」　消防員累癱臭臉：不想跟你握手

高恩逃亡前一刻…監視器拍到了！日檢搜東京住所畫面曝　土耳其警留訊7人

巴格達機場遇空襲「伊朗將軍被炸死」！民兵組織：7人喪生

2020全球最安全航空公司出爐！長榮獲第3　澳航60年無失事紀錄奪冠

跨年一開引擎蓋　驚見「巨大蜥蜴」爽睡到翻肚！2個人才抬得走

美參謀總長發文哀悼沈一鳴：他是軍方傑出領袖，將永遠被懷念

美宣布禁售「水果等加味電子菸油」　剩2類口味能合法販售

聖誕節逼車？重機男被迫停路邊「整車正妹」開窗：她想認識你 ❤

他砸1萬2改裝機車排氣管上路試騎 媽「機關槍式」爆氣：叫警察來開單

應采兒、陳小春當Jasper面前親親　兒子目睹全程...眼睛直直盯著爸爸

哀痛大傷亡！黑鷹直升機墜毀8罹難　搜救員：「學長拍謝...我們來救你了」

小S被催眠「崩潰大哭」　緊閉雙眼：我走不出去

金希澈認愛MOMO！　出道15年首度公開戀愛　

鬼鬼上台前猛對鏡子練習　關關虧：因為2年沒接到跨年了XDD

蔡依林珠光寶氣「被阿聯酋包養」　頭等艙對話..青峰笑回：coffee, tea or me

黑鷹生還者畫面曝光！ 中將次長曹進平疾呼：座艙裡還有聲音

台中平價火鍋主打「自己做麵」 還有爆滿蛤蜊湯底...CP值超高

來張新年自拍！美消防隊「全面燃燒」屋前合影惹議　網友反應兩極

快訊／五角大廈：川普下令空襲巴格達機場「擊殺伊朗少將」

小時候幻想「牆壁中的秘密基地」　日本藝術家袖珍模型吸68萬粉

澳洲總理遭災民圍剿「白癡」　消防員累癱臭臉：不想跟你握手

高恩逃亡前一刻…監視器拍到了！日檢搜東京住所畫面曝　土耳其警留訊7人

巴格達機場遇空襲「伊朗將軍被炸死」！民兵組織：7人喪生

2020全球最安全航空公司出爐！長榮獲第3　澳航60年無失事紀錄奪冠

跨年一開引擎蓋　驚見「巨大蜥蜴」爽睡到翻肚！2個人才抬得走

美參謀總長發文哀悼沈一鳴：他是軍方傑出領袖，將永遠被懷念

美宣布禁售「水果等加味電子菸油」　剩2類口味能合法販售

郵輪越南峴港遊臨時改為日本沖繩　旅客霸船大喊：拒絕下船

預言說中黑鷹空難！　唐綺陽5天前才警告「搭飛機要小心」

來張新年自拍！美消防隊「全面燃燒」屋前合影惹議　網友反應兩極

四肢當拔河狂扯！10月嬰遭「20歲母與男友人」虐死　父崩潰：像玩具甩

CBA／陳盈駿砍22分、5助攻做白工　廣州仍苦吞12連敗

扣押金近5000元！她租三年被討「家具折舊費」　網出招反制：檢舉房東沒報稅

高教機量產為長期營運轉機　航太龍頭漢翔未來五年在手訂單上看千億

黑鷹上尉副駕駛殉職！母校曝他「青澀微笑」鼻酸…嘆：他才30歲前途無可限量

歲末年終各種聚會靠它們鎮壓全場！網友最推10款桌遊　人人搶玩告別科技冷漠

親爸把「碗裡雞腿夾給她」　感動1秒後「8字真相」讓女兒無言

胸部狂長「比頭還大」！　46歲人妻淚訴：沒衣服可穿得下

國際熱門新聞

抱女兒拍畢業照！18年對比照曝光

婚禮白鴿好浪漫　牠卻死在新娘手上

美國參謀總長發文　哀悼沈一鳴

沈一鳴罹難　各大外媒快訊推播關注

新娘爸當台被羞辱！新郎爆氣踹爆香檳塔

解放軍將領：美國會榨乾台灣　把台灣賣掉

川普下令空襲伊拉克　伊朗少將喪命

國中妹被笑像男的　2年變超胸正妹

修絞肉機開關突打開　工人摔進「腹部腳趾輾成碎肉末」

美股交易首日氣勢高！道瓊漲330點

彭博社報導形容韓國瑜：厭女、種族歧視

車「沒輪胎」高速公路狂飆　超速6倍

美宣布禁售「水果等加味電子菸油」

黝黑妹被同學嘲笑！2年後變正妹

更多熱門

相關新聞

澳洲新省緊急狀態　遊客限時撤離

澳洲新省緊急狀態　遊客限時撤離

澳洲野火迄今奪走至少15條人命，近1300棟建物被毀，延燒面積超過360萬公頃，也就是3個雪梨大小。根據預測，4日將有另一波熱浪來襲，新南威爾斯省今（2）稍早宣布，當地自3日上午展開為期7天的緊急狀態，數千名遊客被告知必須在48小時內撤離。

蛇王直播　被世界第二毒蛇咬傷

蛇王直播　被世界第二毒蛇咬傷

澳洲動物園長帶老虎熊貓回家避火

澳洲動物園長帶老虎熊貓回家避火

澳洲野火20頭牛燒傷　農夫忍痛射殺

澳洲野火20頭牛燒傷　農夫忍痛射殺

2袋鼠釘孤枝　出拳「壓桌」攻擊

2袋鼠釘孤枝　出拳「壓桌」攻擊

關鍵字：

澳洲野火莫里森紐澳要聞

讀者迴響

發燒話題

黑鷹失事 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 遠航停飛 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

才剛結婚！黑鷹副駕殉職　妻出差聽死訊

最後一刻緊抱總長　殉職侍從官回家了

嶺東男大生舞台搶吳宗憲！上台原因曝光

空軍雲林墜機！18人全罹難...現場「詭異巧合」超毛

主持高雄跨年被「丟包」　郭靜怒轟主持群「沒人性！」

黑鷹搜救快速　登山達人陳秋霞立功

「一鳴回來了」 沈一鳴遺體抵靈堂家屬悲痛淚崩

JYP禁愛令5年變3年　原因曝光！

黑鷹機首墜地後劇烈翻滾　生還關鍵曝

羈押期限將屆　連千毅拼回家過年

咳2個月！她爆喘…醫照X光見「肺部滿天星星」：可怕

阿嬤藥店暈倒！老闆CPR救她竟挨告

黑鷹空難倖存中將　「全身泥濘」冷靜指揮

BMW大7台中試車！逆向撞機車　20歲男女亡

人夫賀軍翔深夜廝磨長髮妹挨轟！公司回應2人關係

更多

最夯影音

更多
聖誕節逼車？重機男被迫停路邊「整車正妹」開窗：她想認識你 ❤

聖誕節逼車？重機男被迫停路邊「整車正妹」開窗：她想認識你 ❤
他砸1萬2改裝機車排氣管上路試騎 媽「機關槍式」爆氣：叫警察來開單

他砸1萬2改裝機車排氣管上路試騎 媽「機關槍式」爆氣：叫警察來開單

應采兒、陳小春當Jasper面前親親　兒子目睹全程...眼睛直直盯著爸爸

應采兒、陳小春當Jasper面前親親　兒子目睹全程...眼睛直直盯著爸爸

哀痛大傷亡！黑鷹直升機墜毀8罹難　搜救員：「學長拍謝...我們來救你了」

哀痛大傷亡！黑鷹直升機墜毀8罹難　搜救員：「學長拍謝...我們來救你了」

小S被催眠「崩潰大哭」　緊閉雙眼：我走不出去

小S被催眠「崩潰大哭」　緊閉雙眼：我走不出去

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面