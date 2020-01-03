台股改寫30年新高！開盤上漲67點　以12,167點開出

▲ 台股。（圖／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／台北報導

美股開市飆高，四大指數全數收漲，道瓊、那指漲逾1%，費半漲幅更超越2%，激勵台股今（3）日持續上攻，開盤上漲67點、以12,167點開出，超越去年高點12,125點，是1990年2月以來新高紀錄。

開盤後指數持續震盪走高、不斷改寫新高紀錄，截至上午9點07分，台股上漲78點為12,178點。

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接下來，台股將要挑戰的就是2月的歷史高點12,682點。

電子三雄中，台積電（2330）以344元開出、上漲1.47%；鴻海（2317）開在91.4元、上漲0.66%；股王大立光（3008）以5105元開出、上漲1.49%。

美股在2020年第一個交易日開高走高，其中一項主因為美國總統川普宣布，將在1月15日與中國簽署第一階段貿易，並且很快會前往北京，針對第二階段進行對話。此外，經濟數據也助長了美股氣勢，美國勞工部在2日宣布，截止12月28日，當周美國首次申請失業救濟人數為22.2萬人，預期22萬人，先前也是22.2萬人。

美股道瓊指數上漲330.36點，或1.16%，收28868.8點；那斯達克指數上漲119.58點，或1.33%，收9092.19點；標普 500 指數上漲27.07點，或0.84%，收3257.85點；費城半導體指數上漲38.29點，或2.07%，收1887.91點。