台指期創歷史新高！開盤上揚79點...預告台股也將創近30年新高

▲美股道瓊上漲 330.36 點。回頭看台指期今（3）日開盤上漲 79 點，來到 12,180 點。（圖／路透）

記者陳心怡／台北報導

隨著中美貿易和全球前景改善的樂觀氛圍，2020 年美股第一個交易日開紅，四大指數續創歷史新高，科技類股領漲，費半飆逾 2%，道瓊大漲逾 330 點。回頭看台指期今（3）日開盤上漲 79 點，來到 12,180 點，創下歷史新高紀錄，同時也預告台股有望創下近30年新高紀錄。

標普 500 指數上漲 27.07 點，或 0.84%，收 3257.85 點。那斯達克指數上漲 119.58 點，或 1.33%，收 9092.19 點。美股道瓊指數上漲 330.36 點，或 1.16%，收 28868.80 點。費城半導體指數上漲 38.29 點，或 2.07%，收 1887.91 點。

請繼續往下閱讀...

中國大陸央行日前宣布，將於下週一（6日）下調金融機構存款準備金率0.5個百分點。這是2018年初以來第八次降準，對中國大陸經濟帶來新的刺激，提振全球股市。此外，美國華府和北京貿易緊張局勢緩解，也增強投資人對全球經濟將在2020年加速成長的樂觀預期。

截至今早8：47，台指期上漲 83 點，來到 12,184 點。