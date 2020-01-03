國軍上山找黑鷹8死黑盒子　蔡英文今開軍事會談「穩軍心」

▲軍方一早上山找尋黑盒子。（圖／翻攝東森新聞）

政治中心／綜合報導

空軍一架UH-60M黑鷹直升機2日上午迫降至新北市烏來山區，13位將士有5位獲救，其他8位沒有生命跡象，罹難者包括參謀總長沈一鳴。軍方今（3日）一早6點40分左右就上山尋找黑盒子，調查失事原因。

黑鷹直升機山區墜毀造成8死5傷，歷經9小時搜救，5名生還者終於在下午5時許抵達登山口，在陽大附醫做檢查後，3名輕症傷患隨即後送三總。後次室中將次長黃佑民為首名後送軍官，他於下午6時33分從陽大附醫出發，經過近1小時的車程，3輛車分別於19時16分、25分抵達三總。

生還的5名傷者，分別為作計室少將處長劉孝堂、後次室中將次長黃佑民、通次室中將次長曹進平、作計室中校作參官周欣頤、軍聞社新聞官陳映竹。黃祐民、曹進平、周欣頤等3名輕傷者下山後，先被送往陽大醫院觀察，隨後直接轉送三總。劉孝堂與陳映竹因傷勢較重，將留在陽大附醫觀察。軍方為了了解直升機墜機原因，3日一早就上山找尋黑盒子，並尋找重要器材取回。

黑鷹直升機墜毀釀成8名軍官罹難，總統蔡英文2日下午宣布國軍單位降半旗致哀，此外，3日將新增行程前往三軍總醫院探視生還的軍官，隨後到懷德廳悼念致意。預計在上午十點召集軍事將領、國安幕僚召開「國防軍事會談」。

