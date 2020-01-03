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名導演李安、Adidas供應商也加碼　經部：九家中小企業投資43億元拚升級

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▲經濟部通過力盛彩色印刷等九家中小企業投資案，將在台投資總計43億元力拚產業升級。（圖／記者湯興漢攝）

▲經濟部通過力盛彩色印刷等九家中小企業投資案，將在台投資總計43億元力拚產業升級。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

中小企業加速投資台灣一波波，經濟部公佈最新通過審查案，包括國際名導李安、Adidas 運動用品盒的供應商「力盛彩色印刷」等九家中小企業，將在台投資43億元拚升級，可望挹注國內經濟成長新動能。

經濟部2日召開「中小企業加速投資行動方案」第 24 次聯審會議，通過科達製藥、益可芬、力盛彩色印刷、上順水泥、青志金屬、鍇榮實業、樺瑩工業、昆兆益精密、泰翔工業 9 家中小企業共投資約43億元拚升級。

請繼續往下閱讀...

其中，力盛彩色印刷從只有農舍規模的紙箱加工廠起家，不斷投入特殊設備及先進製程研發，引進多款全台唯一印刷加工設備，製造出特殊性與精緻度冠絕群倫的彩盒，成功開拓高難度彩盒印刷國際事業版圖。

官員指出，力盛彩色印刷在全球擁有100多家客戶，包括國內外隱形眼鏡知名品牌、全球市佔率第一口香糖、Adidas 運動用品盒、臺灣菸酒，連國際名導李安《少年 PI 的奇幻漂流》限量版海報也找上門，近年積極進軍日本市場。

由於產量供不應求，加上高附加價值 PET 及複合材料 彩盒用量勢必逐年提高，力盛決定投資超過 5 億元在苗栗後龍建新 廠，引進符合印刷廠環保標竿的高階設備，未來將從彩盒延伸至標籤 與軟性包材，使MIT 印刷成品遍及世界各角落，可帶來 78 個本國就業機會。

依據經濟部統計，「中小企業加速投資行動方案」目前已有111家中小企業通過審查，總投資金額約490億元，為國內帶來4,779 個就業機會，後續還有近 70 家排隊待審中。

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