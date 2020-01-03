理財周刊／總統大選開打 台股趁勢追擊

文／理周教育學苑 方鈞

Ｑ：總統大選進入白熱化階段，台股在內資及外資聯合拉抬下，也不斷創新高，接下來有望挑戰歷史高點12,682，在萬人齊呼下，台股是否還能在大選前衝一波，一舉創高，多頭走勢下，有哪些地方需要注意？

Ａ：自美聯儲暗示二○二○年不會升息後，外資大筆資金流入亞洲股市，除了台幣升值外，台股也不遑多讓，頻頻挑戰高點，加上總統大選將至，股民更是預期有選舉行情，在外資及內資拉抬下，台股未來有機會挑戰高點。

由籌碼面來看，外資買超持續增加，主要布局還是集中在權值股，一般來說布局權值資金龐大，多數是看好公司未來盈利狀況，持有時間也相對長遠，大筆資金進出都需要時間，依現在狀況來看，到第一季前多頭行情依然持續。現今由於歐美聖誕假期，台股相對來看量縮整理，等到節後外資歸隊，可望能再創一波高峰。

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內資拉抬長線跟著外資走，短線則以個股輪動為主，題材集中在5G及科技類股，建議參考投信買超作為主要操作依據，配合輪動短進短出。此外，就政治面來看，在大選前執政黨維持台股高點，有利於選情發展，因此在選舉前台股大跌機率不大。

技術線型來看，高點來到一二一二五，如果要再挑戰高點，需要超過一千五百億成交量才有機會，目前因外資放假，量能動力不足，可能會在一萬兩千到一二一二五點區間震盪盤整，等待量出繼續上行，未來須留意上升趨勢線是否跌破，一旦跌破可能會走較大回檔，依目前趨勢線及Ｋ線距離來看，短線以盤代跌機會大，第一季多方格局持續，拉回找買點。

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