圖／韓國瑜競辦：蔡英文執政3年觀光產值縮水、競爭力退步7名

▲韓國瑜競選辦公室「國政顧問團：觀光立國台灣真相」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜競辦、國政顧問團觀光組2日連袂舉行記者會，批評蔡政府強推《反滲透法》，不顧民生議題，只會搞政治，經濟沒皮條，觀光產值縮水，競爭力退步7名。國政顧問團成員、台北城市大學觀光系助理教授李奇嶽更手持「空心菜」酸蔡英文的觀光政策跳票。

李奇嶽表示，蔡英文上任時說陸客來台不會減少， 但現況卻是陸客減少的相當可怕，她也曾經說觀光局將升格觀光署促進觀光立國，這是他上一次與交通部長林佳龍做觀光產業談話時候提到的，但事實上在12月31號立法院最後一個會期卻沒有通過，因為他只關心侵害人權的《反滲透法》，直接跳票。

李奇嶽還說，觀光產業欣欣向榮，絕口不提觀光產值大幅縮水，連國民旅遊人次都下降、觀光逆差持續惡化、觀光競爭力退步七名，根本是不折不扣的「空心菜」，因為《反滲透法》的影響，未來兩岸觀光一定更為淒慘。

▲國政顧問團「觀光立國台灣真相」記者會。（圖／韓國瑜競辦提供）

台灣海峽兩岸旅行發展協會理事長姚大光則認為，近3年觀光持續逆差，尤其在105年我國逆差突破千億，106年是達到1700多億，入境人數雖然增加，可是整體觀光產值卻是持續下降，包含國民旅遊也下降。

姚大光說，蔡英文曾經在3年半以前提過，國旅要達到2.2億元，完全不提去年我們只有到1.7億元，整個政見大跳票。尤其在2018年來台的觀光客消費比較，蔡政府觀光幕僚說東南亞人來台跟大陸人已經打平了，可是數字卻很清楚顯示，產值根本只有一半，現在台灣整個觀光產業變成「關光慘業」，蔡英文害慘了我們的觀光產業。

韓國瑜辦公室強調，未來韓國瑜當選以後，將以「觀光立國、重迎八方來客」將要重建觀光產業，重整並打造出世界級的旗艦景點，以中華文化、中華文物為主，不管是從文創、教育、體育、農業、宗教、醫美觀光等等、重新做整體政策配套與規劃執行，讓台灣整體文化的多樣，重新被世界看見。