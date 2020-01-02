世界收購格芯新加坡廠完成交割　年增40萬片8吋晶圓產能

▲世界先進董事長方略。（圖／資料照）

記者周康玉／新竹報導

晶圓代工廠世界先進（5347）今（2）日宣布，去（2019）年初以美金2.36億元收購的格芯（GlobalFoundries）新加坡8吋晶圓廠房、廠務設施、機器設備以及MEMS智財權與業務等，已於日前（2019年12月31日）完成交割，正式接手該廠營運，成為世界先進之新加坡子公司。

世界先進公司新加坡廠目前員工約700人，其中95%為原格芯公司員工留任，預計今（2020）年能為公司帶來超過15%之產能增幅，該廠房原有產能是每月3.5萬片，未來啟用後，世界先進每年將會多出40萬片的8吋晶圓產能。

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世界先進董事長方略指出，目前該廠大部分還是在運作格羅方德原先的產品線，世界的產品線已經在布建中，將打造成全產品線的廠房。

法人指出，世界先進完成交割後，將開始整合格羅方德新加坡8吋廠，雖能會帶動營收成長，但真正要達到效益還需時間，因此毛利率和營益率在整合過程中會面臨短期逆風，預估全年毛利率和營益率將跌落5-6個百分點，分別降至31.8%和19.9%，預估明（2021）年起復甦。

▼格芯新加坡廠Fab 3E晶圓廠正式由世界先進接管。（圖／業者提供）