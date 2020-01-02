電池製造業原料耗用可抵稅　Gogoro等電動機車業受惠

▲國稅局修正電池製造業「原物料耗用通常水準」，新增電動機車的圓筒型鋰電池製造業的耗用通常水準，可抵減稅負將提升。（圖／記者張慶輝攝）

記者吳靜君／台北報導

國稅局每年挑出5種製造業「原物料耗用通常水準」進行修正，以貼近產業實際狀況，去（2019）年選出電池製造業等5產業類別修正，新增電動機車的圓筒型鋰電池製造業的耗用通常水準，可抵減稅負將提升，電動機車的電池產業鏈可望受惠，也可帶動電動機車業的發展。

南區國稅局說明，製造業如成本會計制度不健全，相關原料耗用數量無法根據帳證紀錄核實認定時，依據營利事業所得稅查核準則第58條第2項規定，其耗用的原料如超過各該業通常水準，除能提出正當理由，經國稅局查明屬實者外，按該業「原物料耗用通常水準核定」。

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而通常水準是由國稅局會同專家學者，就各業別一定營業規模且具參考價值的代表性企業，進行實地調查，並蒐集有關機關意見擬訂後，報請財政部核定。財政部指出，去年針對電池製造業、車身打造業、模具製造業、電力機械業及化學接著劑等5業耗用通常水準修正，多與電動機車有關連性，包括電池、車身、車殼內裝模具與接著劑、電力機械的馬達或傳動裝置等。

以電池製造業的耗用標準修正為例，過去只有方形鋰電池；這次新增圓筒形鋰電池將使電動機車包含Gogoro、YAMAHA、三陽、光陽在電動機車電池部分，可獲得新興損耗抵稅優惠，預計今年2月公布正式標準，企業5月申報營所稅即可適用，國內的電動機車的電池產業鏈可望受惠。根據評估，整體電動車2018年產值約2202億元，在減稅效益下，2020年有望帶動其產業發展成長兩成。