小資族年終獎金放大術　王道數位帳戶活儲利率飆1.68%

▲王道銀行瞄準紅包、年終商機，推新春限時新戶好禮活儲年利率1.68%及推薦獎金168元專案。（圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

王道銀行（O-Bank）即日起推出新春限時新戶好禮專案，新戶線上開立帳戶，享有30萬元內活儲年利率1.68%，時間長達3個月，對既有客戶也有其他好康優惠，民眾不妨將年終獎金、紅包存進來，還可賺一筆優惠利息。

王道銀行表示，今年一開始推出新春限時新戶好禮專案，只要民眾即日起至3月31日於王道銀行新開戶，開戶成功次一營業日起，帳戶中新台幣30萬元以內的存款，即享有活儲年利率1.68%，擁有共3個月的優惠，存滿30萬元期滿約，可領取新台幣1,260元利息，若開立親子帳戶者，大人及小孩帳戶皆享優惠利率，民眾可趁機將年終獎金和新年紅包存進來，賺進優惠利息。

請繼續往下閱讀...

另針對王道銀行舊戶，只要是目前未參與王道銀行任何新台幣活儲優惠的既有客戶，均可享「六六大順」新台幣大額優利活儲專案，也就是在1月31日前自他行轉入或匯入單筆新台幣50萬元以上的資金者，於次一營業日起，帳戶中新台幣200萬元以內的存款，即享活儲優惠年利率0.66%共6個月，而超過200萬元存款，則以市場平均2倍的活儲年利率0.3%計算。

此外，無論新戶或既有用戶，在即日起至3月31日期間，透過個人專屬推薦連結，推薦親友於線上成功開戶，且被推薦人於開戶次月底前啟用網銀，並累計刷卡消費超過新台幣168元，推薦人即可獲得新台幣168元推薦獎金，且推薦成功人數越多獎金越多，順手為自己賺紅包。

另據金管會統計，到2019年9月為止，數位銀行帳戶開戶術攀升至282.5萬戶，較去年同期增加1.6倍，其中開立戶數最多的前5家銀行分別是台新銀（158萬戶）、王道銀（38.5萬戶）、國泰世華銀（38萬戶）、永豐銀（11.7萬戶）及華南銀（7.9萬戶）。