麗豐-KY布局再生醫學　上海成立「同濟大學麗豐再生醫學研究院」

▲麗豐攜手同濟大學共同打造「同濟大學麗豐再生醫學研究院」。（圖／麗豐提供）

記者姚惠茹／台北報導

麗豐-KY（4137）今（2）日宣布在上海攜手同濟大學共同成立「同濟大學麗豐再生醫學研究院」，打造GMP規格的全新的研究實驗中心，由麗豐-KY董事長陳碧華與同濟大學醫學院教授張軍進行揭牌落成啟動，並宣布由陳碧華擔任研究院院長一職。

麗豐-KY表示，同濟大學在幹細胞研究和再生醫學研發中具有領先的學術研發地位，又以具有自我複製能力和多向分化潛能的「間質幹細胞(mesenchymal stem cell, MSC) ｣相關轉化研究中具有高度的技術和成果，期盼兩者強強聯手打造高端生物醫學技術及產品轉化中心。

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▲左起為同濟大學醫學院教授張軍、麗豐-KY董事長陳碧華。（圖／麗豐提供）

麗豐-KY執行長趙承佑表示，研究院任務初期將以符合皮膚護理技術升級為研究發展方向，憑藉同濟大學在幹細胞研究與先進醫材領域的創新技術與開發能力，結合麗豐集團的資金與市場資源，籌組跨領域專家團隊，針對皮膚升級護理的技術需求，導入更高端的各項產品或服務項目。

趙承佑指出，「同濟大學麗豐再生醫學研究院」在同濟大學滬北校區濟成樓已規劃超過2000平方公尺的獨立研發空間，並以GMP規格所建構的研究實驗室，可就近運用同濟大學附屬醫院的各項資源，讓學術研究與臨床運用做進一步連結，快速推動再生醫療技術研發到商品化。

回顧2019年，麗豐-KY前11月的營收已超過10億人民幣，相較去年同期成長15%，前3季EPS已達新台幣13.27元，無論在毛利及營業利益的各項財務表現皆創下雙位數成長，展望今年，麗豐-KY表示，集團仍秉持穩健成長的步調，對未來營運保持樂觀的信心。