　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

麗豐-KY布局再生醫學　上海成立「同濟大學麗豐再生醫學研究院」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲麗豐集團(4137)攜手同濟大學共同打造「同濟大學麗豐再生醫學研究院」正式啟航。圖左為同濟大學張軍教授，圖右為麗豐-KY董事長陳碧華。（圖／麗豐提供）

▲麗豐攜手同濟大學共同打造「同濟大學麗豐再生醫學研究院」。（圖／麗豐提供）

記者姚惠茹／台北報導

麗豐-KY（4137）今（2）日宣布在上海攜手同濟大學共同成立「同濟大學麗豐再生醫學研究院」，打造GMP規格的全新的研究實驗中心，由麗豐-KY董事長陳碧華與同濟大學醫學院教授張軍進行揭牌落成啟動，並宣布由陳碧華擔任研究院院長一職。

麗豐-KY表示，同濟大學在幹細胞研究和再生醫學研發中具有領先的學術研發地位，又以具有自我複製能力和多向分化潛能的「間質幹細胞(mesenchymal stem cell, MSC) ｣相關轉化研究中具有高度的技術和成果，期盼兩者強強聯手打造高端生物醫學技術及產品轉化中心。

請繼續往下閱讀...

▲麗豐集團(4137)攜手同濟大學共同打造「同濟大學麗豐再生醫學研究院」正式啟航。圖左為同濟大學張軍教授，圖右為麗豐-KY董事長陳碧華。（圖／麗豐提供）

▲左起為同濟大學醫學院教授張軍、麗豐-KY董事長陳碧華。（圖／麗豐提供）

麗豐-KY執行長趙承佑表示，研究院任務初期將以符合皮膚護理技術升級為研究發展方向，憑藉同濟大學在幹細胞研究與先進醫材領域的創新技術與開發能力，結合麗豐集團的資金與市場資源，籌組跨領域專家團隊，針對皮膚升級護理的技術需求，導入更高端的各項產品或服務項目。

趙承佑指出，「同濟大學麗豐再生醫學研究院」在同濟大學滬北校區濟成樓已規劃超過2000平方公尺的獨立研發空間，並以GMP規格所建構的研究實驗室，可就近運用同濟大學附屬醫院的各項資源，讓學術研究與臨床運用做進一步連結，快速推動再生醫療技術研發到商品化。

回顧2019年，麗豐-KY前11月的營收已超過10億人民幣，相較去年同期成長15%，前3季EPS已達新台幣13.27元，無論在毛利及營業利益的各項財務表現皆創下雙位數成長，展望今年，麗豐-KY表示，集團仍秉持穩健成長的步調，對未來營運保持樂觀的信心。

ET快訊
即／尋找黑鷹失事黑盒子　軍方明日0700上山調查
即／忍痛LINE回傳墜機地！英勇女新聞官強忍11小時劇痛終下
沈一鳴最後公開身影曝！元旦升旗站嚴德發旁　27小時後卻天人永
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

電池製造業原料耗用可抵稅　Gogoro等電動機車業受惠

小資族年終獎金放大術　王道數位帳戶活儲利率飆1.68%

麗豐-KY布局再生醫學　上海成立「同濟大學麗豐再生醫學研究院」

理財周刊／存股脫貧

理財周刊／善用資產配置　繞著地球賺

企業準備發年終！　國銀近2個月存款暴增逾6400億

先探／光學族群打團戰

先探／霸榮周刊年度十大明牌曝光

先探／謝金河：台灣高價股，為什麼愈來愈多？

公股銀拚雙語！一銀一口氣推6家雙語分行　合庫首選西門町

吳宗憲《笨小孩》唱一半「機車突衝上台」　「10年第一次遇到」看傻眼！

謝金燕騎恐龍出場「一首換一套」　搬出超大桶炸雞腿「全送給觀眾」

蔡依林珠光寶氣「被阿聯酋包養」　頭等艙對話..青峰笑回：coffee, tea or me

五月天《憨人》感性倒數放絕美煙火　阿信：加入五月天永遠不會太遲！

蕭敬騰嗨到直接跳越180cm工作人員　衝台下和女粉絲合唱「新不了情」

跟呸姐一起迎接2020！　蔡依林《看我七十二變》唱完就倒數啦

放送事故！周湯豪《iGO》音響出問題　唱到一半停..直接再來一次

SUPER JUNIOR-D&E老公來惹！！ 銀赫邊喊老婆邊露性感的背XD

李玖哲超有誠意直接脫了　超壯胸肌...全場尖叫！

狂！當鋪偷賣「近200萬名牌包」　老婆得知超淡定：再買新的啊～

電池製造業原料耗用可抵稅　Gogoro等電動機車業受惠

小資族年終獎金放大術　王道數位帳戶活儲利率飆1.68%

麗豐-KY布局再生醫學　上海成立「同濟大學麗豐再生醫學研究院」

理財周刊／存股脫貧

理財周刊／善用資產配置　繞著地球賺

企業準備發年終！　國銀近2個月存款暴增逾6400億

先探／光學族群打團戰

先探／霸榮周刊年度十大明牌曝光

先探／謝金河：台灣高價股，為什麼愈來愈多？

公股銀拚雙語！一銀一口氣推6家雙語分行　合庫首選西門町

台股強強滾　壽險業「居高思危」連3個月逆勢減碼614億

快訊／館長宣布韓辦致電「取消直播」　黑鷹空難案暫停選舉活動

曹進平墜機生還　「全身泥濘」冷靜指揮：剩我可以走！救援第一現場曝光

Lulu站台上突被參賽者抱起「我嚇到了！」　下一秒高EQ反應

千大企業滿意度調查結果曝光！明台產險獲「保險品質獎」4優選

快訊／尋找黑鷹失事黑盒子　軍方3日0700上山調查

劉結一稱「台政黨積極探索一國兩制」　陸委會：中共須認清自覺

快訊／沈一鳴8殉職將士靈堂布置完成　三總懷德廳供各界弔唁

SBL、ABL開季至今洋將點評　低調好用的米歇爾與楊恩

「東台灣之眼」等不到沈一鳴了　東澳嶺雷達站堅守東北領空

黑鷹生還者畫面曝光！ 中將次長曹進平疾呼：座艙裡還有聲音

財經熱門新聞

創歷史新高！勞動基金大賺4,127億元　每位勞工有望分紅1萬9千元

鴻海尾牙超強卡司1/22登場　張惠妹、 信、聲林之王共53名藝人輪番演唱

買股5天賠光2年薪　碩士靠鑽研籌碼賺回千萬

新台幣強升29字頭！2020開市首盤小貶0.4分　瞬間翻揚升破30元

讓百姓過好年　中油：1月桶裝瓦斯氣價凍漲

郭台銘對罹難者致上最崇高敬意　盼政府徹查黑鷹失事原因

國賓許育瑞推動集團義賣送暖　募集百萬捐贈馬偕醫院照護基金

台股2020年開出紅盤！開盤上漲29點　站回1萬2千點

2000萬超級紅包來了！頭獎2000萬有3個

專家預估下周油價出爐　汽油將連四漲加油要快

2020新制一次看懂！基本工資調高、報稅新規定、電動車補助降低

108年7、8月統一發票千萬大獎萬　還有3張未領

中信LINE Pay卡衝破300萬張

不忍同學父失智女兒腦麻　神祕大戶教他存股翻身

更多熱門

相關新聞

麗豐-KY新舵手趙承佑力推三大核心策略　明年營運可望持續成長

麗豐-KY新舵手趙承佑力推三大核心策略　明年營運可望持續成長

麗豐-KY（4137）今（19）日舉辦法人說明會，新任執行長趙承佑指出，今年適逢克麗緹娜創立30週年，未來將力推麗豐集團朝向「全球化、數據化、同心多樣化」的三大方向，期望以全方位穩健成長目標，成為明年營運成長的基礎動能。

麗豐10月營收年增7.26％　全年營運逐季增溫

麗豐10月營收年增7.26％　全年營運逐季增溫

台灣20大國際品牌！　麗豐-KY旗下克麗緹娜品牌價值30億元奪冠

台灣20大國際品牌！　麗豐-KY旗下克麗緹娜品牌價值30億元奪冠

換季護膚保養帶動消費　麗豐9月營收月增43.8%再創新高

換季護膚保養帶動消費　麗豐9月營收月增43.8%再創新高

脂肪能救你一命！日研究：可治中風

脂肪能救你一命！日研究：可治中風

關鍵字：

麗豐-KY再生醫學同濟大學麗豐再生醫學研究院陳碧華趙承佑

讀者迴響

發燒話題

黑鷹失事 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 遠航停飛 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

嶺東男大生舞台搶吳宗憲！上台原因曝光

即／黑鷹直升機墜毀！8死5生還　2失蹤

黑鷹13人完整名單　參謀總長沈一鳴等8人罹難、5人生還

吳宗憲「10年第一次遇到」機車男騎上台　看傻眼吐真實心聲

高雄跨年倒數出包！曾國城一秒垮臉超傻眼

超糗！歐陽娜娜「大陸跨年說錯話」

快訊／黑鷹直升機迫降！軍聞社女記者已尋獲　參謀總長沈一鳴3人仍失蹤

蔡依林央視「唱一半字幕消失」

新娘爸當台被羞辱！新郎爆氣踹爆香檳塔

金希澈、MOMO承認交往中

黑鷹墜落搜救畫面曝光　中將次長曹進平喊

羈押期限將屆　連千毅拼回家過年

黑鷹直升機迫降　參謀總長沈一鳴在機上

浩子忍半年「跨年開酸」阿翔比中指變臉

人夫賀軍翔深夜廝磨長髮妹挨轟！公司回應2人關係

更多

最夯影音

更多
吳宗憲《笨小孩》唱一半「機車突衝上台」　「10年第一次遇到」看傻眼！

吳宗憲《笨小孩》唱一半「機車突衝上台」　「10年第一次遇到」看傻眼！
謝金燕騎恐龍出場「一首換一套」　搬出超大桶炸雞腿「全送給觀眾」

謝金燕騎恐龍出場「一首換一套」　搬出超大桶炸雞腿「全送給觀眾」

蔡依林珠光寶氣「被阿聯酋包養」　頭等艙對話..青峰笑回：coffee, tea or me

蔡依林珠光寶氣「被阿聯酋包養」　頭等艙對話..青峰笑回：coffee, tea or me

五月天《憨人》感性倒數放絕美煙火　阿信：加入五月天永遠不會太遲！

五月天《憨人》感性倒數放絕美煙火　阿信：加入五月天永遠不會太遲！

蕭敬騰嗨到直接跳越180cm工作人員　衝台下和女粉絲合唱「新不了情」

蕭敬騰嗨到直接跳越180cm工作人員　衝台下和女粉絲合唱「新不了情」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面