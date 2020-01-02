企業準備發年終！　國銀近2個月存款暴增逾6400億

▲根據統計，國銀全體銀行2019年前11月稅前盈餘達3,396.1億元，年增率6.8%。（圖／記者周宸亘攝）

記者紀佳妘／台北報導

金管會今（2）日公布11月底本國銀行獲利表現，國銀全體銀行去（2019）年前11月稅前盈餘達3,396.1億元，年增率6.8%，超越2018全年整體獲利3,342億元，全年可望挑戰歷史新高紀錄。

根據金管會統計，截至2019年11月，本國銀行放款總餘額為29兆7,269億元，較上月底增加1,123億元，主要是國內總分行增加約900億占最多；逾期放款金額為683億元，較上月底減少14億元；逾期放款比率為0.23%，較上月底減少0.01個百分點。

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統計顯示，2019年11月底本國銀行備抵呆帳占逾期放款覆蓋率為605.51%，較上月底589.24%，增加16.27個百分點，整體備抵呆帳提列情形維持在較高水準，仍屬穩健狀態。

在獲利方面，2019年前11月本國銀行稅前盈餘達3,396.1億元，年增率6.8%，其中國內總體分行達2,058.6億元，年減1.7%；國際金融分行（OBU）獲利為913.4億元，較去年同期增加180.1億元；海外分行達383.3億元，較去年同期增加19.2億元；大陸分行達40.7億元，年增26%，由此可見除國內總分行獲利呈現衰退外，其餘則同步上揚。

另從單月來看，全行單月獲利246.3億元，較去年同期減少2.1億元，銀行局官員表示，與上月相比，主要是上個月全行投資淨收益減少48億元；至於與去年相比，則是其他淨收益減少所致。

至於國銀整體存款金額達40兆5,748億元，近2個月大幅增加逾6,400億元，銀行局官員指出，由於年底可能有資金需求，因此法人存款占大多數；銀行業者表示，壽險公司近期大量存入錢，主要是準備春節期間發放滿期金、還本金等，而部分公司因應資金調度需求，像是發年終等，因此推升存款金額。