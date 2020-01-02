解放軍將領：美國會像果汁機一樣榨乾台灣　最後把台灣賣掉

▲王衛星認為台灣是美國的一顆棋子。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者崔子柔／綜合報導

解放軍少將王衛星現為大陸全國政協委員、海峽兩岸關係研究中心學術顧問，他在《中國評論》月刊1月號發表「中美博弈與台灣的選擇」的文章指出，未來中美應會建立起相對穩定的新關係架構，中美關係再平衡的過程中，「台灣牌」的效能會逐步下降，「美國會像果汁機一樣榨乾台灣，最後把台灣賣掉」。

王衛星稱，台灣不具備做美國長期盟友的戰略分量，在美國的戰略定位中永遠只是一顆棋子。美國一般將其國家利益分為四類：生死攸關的利益、極端重要的利益、重要利益及次要利益，台灣最多只屬「重要利益」。

文章指出，當時任美國國防部長的倫斯斐2005年10月20日訪問中國軍事科學院，大陸方曾問他，「台灣在美國的戰略天平上放在第幾位？」倫斯斐說，「坦率地講，充其量放在第四位、第五位上。」大陸方則告訴倫斯斐，「我們相信，因為台灣不是美國的核心利益。但在中國的戰略天平上是第一位。」倫斯斐稱，「這個我也相信。」

王衛星表示，儘管中美關係正在發生變化，但目前為止美國對於支持民進黨還是有分寸的。綜合來看，美國仍將維持「一個中國」，不會為了台灣去和中國撕破臉，中美新關係架構應當是尊重對方核心利益、不打仗、不「脫鉤」、不逼迫世界「選邊站」，這當中每一條都對主張「謀獨」的台灣當局不利。

▲解放軍少將王衛星。（圖／翻攝自百度百科）

王衛星認為，美國想利用台灣和日本再贏得30至40年戰略修復期，台、日都是美國這個大棋盤中爭取時空精心布置的棋子，把主要精力投入在經營關島及第三島鏈，準備下一輪擴張戰略。

「一百多年來，美國已多次出現過先而利用、繼而拋棄庫爾德人（庫德人）的信棄義之舉。」王衛星指出，在美國人眼中，可以為了自身利益而隨意玩弄這些棋子，歸根結底就是庫爾德人的戰略分量不夠、「建國」條件不足，無法根本上撼動美國處理與有關國家關係的大算盤，「這一點與台灣問題何其相似」。

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