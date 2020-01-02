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港府：暴徒公然對法官辱罵、人身攻擊，對港法治造成極大傷害

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▲▼香港跨年夜抗爭,宣傳元旦遊行。（圖／路透社）

▲香港跨年夜抗爭宣傳元旦遊行。（圖／路透社）

實習記者崔子柔／綜合報導

香港「元旦大遊行」再度爆發警民衝突，港警1日傍晚強行終止遊行，逮捕約400人。香港特區政府發言人晚間聲明指出，「暴徒在港島區進行公眾遊行期間作出暴力及違法行為，更有人公然對法官作出人身攻擊及辱罵，警方一定依法嚴肅追究。」

發言人提到，「今日在港島區舉行的公眾遊行初時大致暢順有序」，但令人遺憾的是，「有暴徒在過程中趁機堵路、破壞交通燈、投擲磚頭和汽油彈，並到處縱火，多間銀行和商店被破壞，亦對在場人士構成危險。」警方在考慮公眾安全下決定提早結束遊行，驅散黑衣人並進行拘捕。

發言人表示，「今日有暴徒在遊行期間再次污損高等法院，並變本加厲地點名對法官作出人身攻擊，社會絶不容忍此等對香港法治造成極大傷害的行為，特區政府予以強烈譴責。」

▲▼香港1月1日「元旦大遊行」，港警稱拘捕約400人。（圖／達志影像／美聯社）

▲香港「元旦大遊行」港警稱拘捕約400人。（圖／達志影像／美聯社）

部分參與遊行的人士揮動「港獨」旗幟，另有遊行人士揮動外國旗幟，發言人表示，「特區政府反對外國以任何形式干預香港特區的內部事務」，市民也不應鼓勵外國進行干預，「特區政府對任何違憲違法行為不會視若無睹，市民應珍惜香港在『一國兩制』下的獨特優勢，更不應做出傷害民族感情的行為。」

香港元旦遊行結束後民陣稱參與人數約103萬人，香港警方則稱高峰期約有6萬人，而香港媒體則估計約為44.3萬人。

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