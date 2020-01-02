文／洪寶山

二○一九年台股封關收在一一九九七點，雖未能守住一萬二，但統計全年加權指數漲了二二六九點，漲幅達二三．三三％，創二○一○年來最大漲幅。全體上市公司市值增加七．三七兆元，以證交所統計，前十一個月實際交易證券帳戶約三六四萬戶，平均每位股民約賺七十萬元。

但你有賺到七十萬元嗎？

你不理財、財不理你，你不進入股票世界，就只能看著指數漲，別人富貴，跟自己一點關係都沒有。

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投資股票賺錢很難嗎？根據媒體報導，一位四十七歲的社工存股十年，目前持股市值四百五十萬元，年領三十萬元紅利。他的選股邏輯是，專挑殖利率五％以上的內需龍頭股，採取「紀律存股」方式。從挪出三分之一的月薪，到拿出一半的月薪投入股市。像這樣存股的故事在網路上搜尋一堆，問題是，你是其中一個嗎？

讀萬卷書不如行萬里路，投資也是一樣，聽過再多成功故事，如果自己不去執行，財富依舊與你無緣。

那麼如何存股脫貧？上述的選擇高殖利率股票是很好的方式，台股殖利率超過四％，只要在其中精選優質股票，就能穩賺獲利。之所以要精選優質股票，也是要提醒投資人不是高殖利率就好，也有可能賺了股利賠了差價，但好標的不難找，最簡單的方式就是看《理財周刊》，都會由分析師精選，提供給投資人參考選股方向。

ETF(股票指數型基金)如台灣50等，也是一個方向，因為是被動投資，走勢跟著大盤，即使是面對股市波動、金融海嘯，平均年報酬率也有八％到一○％，可以安心投資。

再來還可以透過零股投資方式，眾所周知，台積電是一家超級好公司，但股價水漲船高，怎麼也追不上。透過零股投資，化零為整，多花一點時間，你還是可以買到台積電。

當然，要有這筆錢可以從事投資，首先要有收入，然後從收入中提撥一定投資額度，此時最需要的就是紀律。要能開源、能節流，把存股當成一個習慣，假以時日，存股致富的主角就會是你。

面對二○二○年新開始，給自己一個目標，確實執行，從存股開始，當累積更多股票知識、操作經驗後，就能悠遊股海，累積更多財富，而這一路上，《理財周刊》都會相伴左右。一年初始，祝大家新年快樂、發大財！

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