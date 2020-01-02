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公股銀拚雙語！一銀一口氣推6家雙語分行　合庫首選西門町

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▲▼外國人,雙語分行,兆豐銀,英文。（圖／兆豐銀提供）

▲各公股銀行為達成政府「2030雙語國家政策發展藍圖」，廣設雙語分行。（圖／兆豐銀提供）

記者吳靜君／台北報導

行政院推動「2030雙語國家政策發展藍盧」，公股銀配合政策紛紛公布雙語分行計畫與策略。一銀今（2）日表示，首批推出6家雙語分行，其中霞海城隍廟附近的大稻埕分行還有「中英日」3語服務觀光客；合庫則是首選西門町商圈內的「西門分行」，下一階段則會推出5家雙語分行。

為了響應政府「2030雙語國家政策發展藍圖」以及順應國際化發展趨勢，一銀展現企圖心，有別於其他的銀行一次只設置一家雙語示範分行，一銀針對觀光人口密集、外籍旅客較多的區域設置雙語分行，包含一銀的總行營業部、另外西門、大稻埕、中山、延吉及大安都成為一銀的首波雙語示範分行。

請繼續往下閱讀...

值得注意的是，因為鄰近霞海城隍廟的大稻埕分行有許多日本觀光客到城隍廟祈求平安，所以一銀表示，大稻埕分行不只是雙語，還加碼推出貼心日語諮詢服務，作為「中、英、日三語皆通」，讓外國觀光客可以感受到台灣「有溫度」的金融服務。

一銀表示，雙語分行所提供的服務包含設置外語行員提供中、英語專業諮詢服務外，同時具備雙語化申請書表、取叫號機、外幣提款機、營業廳標誌及數位銀行服務區等場域設施，具體落實友善雙語金融環境設置。

▲▼一銀,雙語分行,日語。（圖／一銀提供）

▲一銀大稻埕分行還有日語服務，日本觀光客來台參拜霞海城隍廟享受有溫度的金融服務。（圖／一銀提供）

合庫則選擇西門町商圈內的「西門分行」，建置全行第一家雙語示範分行，下一階段將在北部建置三家、中南部各建置一家，共五家雙語分行，接著陸續擴展到國內各分行，規劃至2030年全面完成雙語分行。

合庫表示，在硬體方面，為提供外籍客戶有賓至如歸的感受，各類告示牌、營業廳場所標示、外國人常用文件表單都完成雙語化，並設置專屬英語服務櫃檯，搭配英語流利行員提供有溫度的服務，讓外籍客戶體驗到有如回到家鄉般親切的感受。

同時為了服務非英語系國家客戶，合庫銀行在英語服務櫃檯額外貼心配置多國語言翻譯機，讓來自不同國家客戶都可以直接用母語進行口譯，達到溝通無國界。另硬體設備除提供雙語叫號機外，更增設雙語觸控式導覽機，提供英語介面的業務介紹及分行區域導覽功能，方便外籍客戶即時瀏覽英語化業務內容。

▲▼合庫,雙語分行,西門町。（圖／合庫提供）

▲合庫雙語分行首選西門町。（圖／合庫提供）

而兆豐銀的天母分行則被金管會選為雙語示範行；為了擔任領頭羊的角色，兆豐銀董事長張兆順也訂立目標，預計明年要設立10家雙語分行，大台北地區8家、中部、南部各1家；另外到2028年將達成全分行為雙語分行。根據兆豐規劃為，第二階段是2021年到2024年要設立59家，占全國分行的一半以上；至2028年就會採全國都是雙語分行。

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