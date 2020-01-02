五級代理人制穩定指揮！劉志斌暫代總長　待蔡英文正式發布人選

▲副參謀總長兼執行官劉志斌暫代總長。（圖／資料照）



記者陶本和／台北報導

空軍黑鷹直升機行政專機2日墜機，造成參謀總長沈一鳴上將等8位軍官罹難。對於親民黨總統候選人宋楚瑜呼籲穩定軍令指揮體系一事，軍方人士表示，本來就有五級代理人制度，不會有這個問題，而依目前狀態，由副參謀總長兼執行官劉志斌上將代理，確定接任人選待由總統蔡英文正式發布。

宋楚瑜針對黑鷹直升機墜機事件，除了哀悼8位罹難者，同時也呼籲蔡英文儘速穩定軍令指揮體系。不過，事實上軍方本來就有五級代理人制度，並不會有這個問題。

依照目前狀況，由兼任執行長的副參謀總長劉志斌代理參謀總長職務，至於確切接任總長的人選，還必須要由蔡英文定案。

蔡英文2日下午趕赴宜蘭關切最新狀況。她視察後發表談話，「今天是讓我們感到非常悲傷的一天，好幾位優秀的將領在今天的事故裡面因公殉職。尤其是我們的沈一鳴總長是優秀盡責的將領，是大家愛戴的總長，他的離開對我們來講非常非常不捨、非常非常悲傷。」

蔡英文首先向所有罹難者家屬致上最深哀悼之意，她也下令國防部提供最大的協助跟支援，讓家屬可以得到照顧、罹難者可以安心離去，並請國防部長嚴德發在救援工作告段落後，迅速展開調查工作，務必釐清事故原因。

蔡英文強調，現在最重要的是要求嚴部長，在這段時間必須維持軍心穩定，也確保所有國防軍事的穩健的運作，確保國家的安全跟穩定；最後，蔡英文下令，從明天開始，「所有的國防軍事單位下半旗三天，這是我們有史以來最高層級將領因公殉職，降旗三天表示哀悼。」

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▲參謀總長沈一鳴上將元旦升旗。（圖／台北市攝影記者聯誼會提供）