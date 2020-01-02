郭台銘對罹難者致上最崇高敬意　盼政府徹查黑鷹失事原因

▲鴻海創辦人郭台銘。（圖／記者林敬旻攝）

記者姚惠茹／台北報導

鴻海（2317）創辦人郭台銘今（2）日親自出席「第三屆鴻海獎學鯨」頒獎典禮，會後受訪被問到對於黑鷹事故的看法，郭台銘首先為罹難者與家屬致上最崇高的敬意，並強調希望政府可以徹查黑鷹失事原因，因為這已經是台灣第二次發生直升機意外，希望經過查證可以防止事故再次發生。

國軍一架黑鷹直升機迫降烏來山區，現場救出5名生還者，但仍造成8人罹難，其中包括參謀總長沈一鳴，對此，郭台銘今日出席活動受訪表示，這是非常重大的國安事件， 尤其是參謀總長不幸因公殉職罹難，這是國家安全非常重要的職位，希望政府提高警備，盡快做好人事調整工作。

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郭台銘首先為罹難者與家屬致上最崇高的敬意，並強調對於罹難者，政府除了應該給他們撫卹之外，更希望可以徹查事故發生原因，尤其這是台灣第二次發生直升機意外事故，希望藉由查證以防止未來不再發生同樣的憾事。

隨後有記者問出政治議題，郭台銘則回應，今日這個嚴肅的場合不要談政治，他只是在閒暇時間希望做有意義的事情，初心不是要從事政治活動，只是發現台灣有太多需要被幫助的人，而他是一位實業家，所以不會只說而是去做，像是鴻海獎學金這三年幫助到很多人，而他只是提供一點點風力，讓學生可以展翅高飛。