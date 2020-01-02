5G競標跨越2020　第17天再創新高逼近900億！



▲5G競標跨入2020年，1月2日結束第170回合5G競價，暫時得標價總額及競價者家數變化趨勢，總標金已達896.21億元（圖／NCC提供）



記者陳世昌／台北報導

5G首釋照競標跨入2020年，1月2日進入第17天，結束170回合出價後，由前一日的841.7億元增加到896.21億，增加了約55億元，總標金直逼900億再創新高，NCC持續呼籲電信業者理性、冷靜！



2日的10回合出價中，有2次無人出價，顯示電信業者其實很冷靜，並未衝動出手，但5大電信商為爭取5G市場展現強烈企圖，未能連續2次無人出手達成決標條件 ，使得標金持續上升。



明天3日的競標，金額將突破900億元朝1000億邁進，未來甚至可能會打破2013年4G頻譜競標，在歷經393回合長達40天的競價後，由6家業者爭取270MHz總標金的1186.5億元。



NCC2日再一次呼籲電信業者要理性、冷靜，由於未來相關網路建設等各項投資仍需相當資金挹注，皆屬業者必須考量的成本，NCC將來也會就得標者各項費用訂定之合理性予以關注，以保障消費者權益。



5G 2日競標情況

1800MHz頻段

釋出20MHz，底標32億元，尚無人出價，標金掛零。

3500MHz頻段

最熱門的頻段，這次共釋出270MHz，每10MHz為一單位底價9億元，總標金底價243億元。2日的161~170，10回合出價中，出現2次標滿270MHz，底價調升2次3%！到170回合結束時，1個單位最高得標金額達33.49億，27單位暫時得標金額合計共879.73億元。



28000MHz頻段

共計釋出2500MHz，一個單位是100MHz底標1億元，25單位共25億。2日有增加2單位新的出價，累積合計出價16單位。

請繼續往下閱讀...

由NCC主辦的5G競價，自12月10日開始，每日上午9時至下午4時進行10回合，由中華電信、台灣大哥大、台灣之星、亞太電信及遠傳電信等5家現有行動業者參與。



NCC表示，第一階段數量競價改良前年4G第三波釋照所採用的「同時、多回合及上升競價法(SMRA)」，當對可用區塊的需求大於或等於提供數量時，則該頻段的回合價格將在下一回合中提高1.03倍，並持續至連續二回合所有有權提出需求頻寬之競價者，都沒有對任何一個頻段提出有效需求頻寬時即告結束。最新競價結果及詳細資料請參考NCC網站(https://mbb5g.ncc.gov.tw/)。