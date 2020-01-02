展望2020年度經濟表現　經長：台商回台投資有望延續成長動能

▲經濟部長沈榮津針對2020 年的年度經濟關鍵字選了「回」字，主要基於三大原因：一、台商踴躍回台投資；二、國內投資動能明顯回溫；三、經濟成長率回到亞洲四小龍之首。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

新年伊始，內閣首長展望新年度經濟表現，經濟部長沈榮津今（2）日表示，台灣受惠於台商回台投資金額突破七千億元，在轉單效應及台商回台投資帶動下，台灣的經濟成長率已經連續三季領先韓國、新加坡及香港，回到亞洲四小龍之首，並有望延續去年成長動能。

總統蔡英文昨日發表元旦新年談話時表示，近年台灣面對國際經貿上的巨大變局，不過台灣挺過來了，經濟成長回到亞洲四小龍第一名，台股上萬點也成為常態；邁入2020年，工商團體仍呼籲政府應積極加入經貿組織，避免被邊緣化。

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經濟部長沈榮津今天出席經濟部業務會報時表示，針對2020 年的年度經濟關鍵字選了「回」字，主要基於三大原因：一、台商踴躍回台投資；二、國內投資動能明顯回溫；三、經濟成長率回到亞洲四小龍之首。

沈榮津指出，受到中美貿易摩擦影響，台商加速回台投資，累計投資金額已突破七千億，依據統計今、明兩年將可落實投資超過四千億元，可望延續去年成長動能；主計總處預測，今年的國內投資成長率達 7.78 %，創下九年來的新高，顯見國內投資動能明顯回溫，明年也會延續。

另外，在轉單效應及台商回台投資帶動下，台灣的經濟成長率已經連續三季領先韓國、新加坡及香港，回到亞洲四小龍之首，而第四季依然看好。

展望後市，經濟部表示，今年將落實投資，更要帶動產業升級，邁向高階製造、高科技研發、半導體先進製程及綠能發展四大中心，為台灣的繁榮繼續衝刺。