鼠年好彩頭！美元利上加利　永豐銀推快閃定存3.5%

▲永豐銀行。（圖／記者湯興漢攝）

記者吳靜君／台北報導

瞄準永豐銀在農曆年的外幣投資需求，永豐銀宣布，下週四、五（9日、10日）推出「分秒幣增」美元快閃高利活動，定存年息高達3.50%（3個月期）優惠限額推出，民眾可以先搶優惠名額，再決定要換多少美元，成為2020年開年首發。

永豐銀表示，去（2019）年三波美元快閃定高利存皆獲好評，大多數時段都在1分鐘之內就登記一空。

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永豐銀今年首波推出美元快閃定存，民眾可以先搶活動優惠名額，再決定要存入的金額，可存期間從100美元到8萬美元之間，給民眾超大的彈性，讓民眾金鼠年可以博得好彩頭。

永豐銀表示，美元3.5%高利定存自1月9日起，連續兩天的中午12點到14點開放線上搶購登記，每時段限量300名，此次活動民眾只要在活動時間內取得優惠名額，再決定要存多少美元，100美元到8萬美元都可承作。

永豐銀推出美元3.5%快閃高利定存外，為了讓客戶資產配置更靈活，永豐銀行還提供美元、人民幣「換匯享高利」優利定存方案，即日起至2020年1月31日，美元或人民幣新換匯資金原幣100元以上、分別享有定存優惠利率2.25%及3%（3個月期）。