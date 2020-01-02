郭台銘欣賞學生AI節能創意！霸氣喊「三創空調包給你」　頒發「鴻海獎學鯨」3年逾億元

▲郭台銘出席第三屆鴻海獎學鯨頒獎典禮。（圖／記者林敬旻攝）

記者姚惠茹／台北報導

鴻海（2317）創辦人郭台銘今（2）日親自出席「第三屆鴻海獎學鯨」頒獎典禮，今年首度新增碩博土生名額，共計頒發330位得獎者，每位10萬元獎學金，總計3年累積1,449名學生，總獎學金逾億元，其中有清貧學子用AI打造節省能源動態決策系統，郭台銘更是霸氣喊出「三創空調包給你」。

郭台銘表示，施比受更有福，看到學生們不受艱困環境影響來奮鬥的過程，很為學生感到驕傲，希望「鴻海獎學鯨」不只是給予資源上的幫助，還能讓學生利用這些資源，擁有自信與機會來發展天賦、追求夢想與實現自我，並強調「每個人都可以超越郭台銘」。

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其中目前就讀於台北科技大學的廖健亦，因為父親受傷失業、母親罹患癌症，所以都是透過他積極打工和申請獎學金來改善家中困境，但仍努力考取專業級國際認證「冷凍空調技師執照與Autodesk REVTT國際認證」，並在2018年與指導李魁鵬一同研發AI人工智慧，打造節省能源動態決策系統。

郭台銘聽到這位學子的研發內容，立刻感興趣的詢問怎麼讓空調節能，因為現在中火每年在夏天用電尖峰最高都要開到8部機組，若能用AI節能省電，對於國家很有幫助，並霸氣喊出「三創空調包給你」，節省多少能源就分潤，並勉勵學子從第一步開始執行，因為萬丈高樓平地起。

▲郭台銘（左三）出席第三屆鴻海獎學鯨頒獎典禮。（圖／記者林敬旻攝）

來自於國立台灣體育運動大學的林姿妤為一位熱愛運動的身障生，大一時入選為國手參加亞洲身障桌球錦標賽榮獲金牌，目前積極受訓希望能擠進世界前八名，以獲取2020年身障奧運資格，林姿妤表示，「感謝鴻海獎學鯨讓他知道自己並不孤單，陪伴我向目標前進。」

身為身障生的碩二生耿美琪，因脊椎受傷導致下半身癱痪，但她依然勤奮求學而考上國立高雄科技大學資訊管理所，並考取多項電腦證照資格，同時還擔任多項志工，發起募款公益活動，提到「鴻海獎學鯨計畫」看見他們這群清貧孩子的需要，讓他們能放下懼怕，勇敢追夢。

「鴻海獎學鯨計畫」的源起是創辦人郭台銘看到台灣有許多家境困難卻因法令資格限制而無法申請清寒助學金的優秀學生，因此成立獎學金計畫，讓領有中、低收人戶證明的學生，以及雖不符合政府資格，但經學校、里辦公室等單位確認為清寒家庭的學生與身心障礙、特殊境遇學生皆可申請。

鴻海教育基金會表示，本屆大專院校申請者中有33%是來自邊緣戶的家貧學子，還有67%來自具政府證明的低收入戶、中低收入戶、身心障礙生、身心障礙子女與特殊境遇證明學生；至於碩博士生的申請者中則有45%是來自邊緣戶，還有55%是來自具政府證明的學子。

鴻海教育基金會指出，今年有13位是連續三年獲得評審肯定的三連霸學生，其中有三連霸學子就感性地表示，若沒有「鴻海獎學鯨」的一路相挺，他們可能無法完成學業，這10萬元的獎學金無論是在有形的物質或是無形的精神上，對他們來說都意義重大。