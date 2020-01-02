鼓勵投資人參與台股多頭行情　統一投信延長定期定額優惠

▲ 統一投信表示，台股在2020年可望延續多頭行情。（示意圖／pixabay）

記者李瑞瑾／綜合報導

2019年台股加權指數漲23%，為十年來最佳年度漲幅。看好台股具有諸多利基可望在2020年延續多頭行情，為鼓勵投資人持續參與，統一投信將定期定額終身零手續優惠活動延長到1月底，且適用旗下全系列基金。

統一投信表示，旗下台股基金2019年全數繳出好成績，其中，統一台灣動力基金、統一龍馬基金、統一大滿貫基金封關日淨值創下新高。

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統一投信表示，美中貿易談判預定一月中簽署第一階段協議，簽完後進入第二階段協商會有1至2個月空窗期；美中和談後，今年全球景氣可望持續溫和成長，雖然貿易戰不確定因素仍在，但受惠於中國持續去美化效應，有利台灣產業發展。且台灣還有廠商返台投資設廠的利多因素加持。

目前全球資金面也相當充沛，不只歐美日仍會維持低利率及量化寬鬆一段時間，中國也在開年第一天就宣布調降存款準備金率，估計釋放長期資金約人民幣8千多億元。台灣總統大選投票日1/11將至，選前行情偏多，選後回歸基本面。由於總經、資金及企業獲利展望皆正向，看好第一季台股有續漲動能。

受惠於美國總體經濟穩健，中國經濟數據改善，台灣經濟也穩健回溫，今年全年GDP呈現成長態勢，外資及本土資金對台股具持股信心，預期第一季加權指數於11,000點至12,000盤堅震盪，積極選股、汰弱留強仍是主要操作策略。

看好投資方向上，5G將帶來整體產業升級，台灣IT產業直接受惠，除了基地台加速布建的基礎建設商機之外，今年備受期待的5G手機上市，也將帶領智慧型手機需求回升；AI、雲端、物聯網、汽車智能化的應用趨勢也為產業帶來新商機。