統一超OPEN POINT流通點數破1500億　搶攻會員經濟獲利衝

▲迎接2020年，7-ELEVEN即日起直接開放OPEN POINT會員到全台超過5,600家7-ELEVEN門市消費，使用icash2.0、OPEN 錢包、icash Pay結帳時，無須兌換現金抵用券，靠卡、靠條碼刷就可直接使用OPEN POINT點數折抵當筆消費。（圖／統一超提供）

記者林淑慧／台北報導

為打造熟客生態圈，統一超商發佈最新統計，旗下OPEN POINT點數流通平台的會員數達650萬人次，一年吸引超過300萬人次累、兌、換點，總市場流通量更高達1,500億點，價值等同於新台幣5億元，今年目標將衝刺千萬會員數，挹注營運表現可期。

7-ELEVEN打造的OPEN POINT熟客生態圈，2019年會員數提早於11月突破年底目標達650萬，較去年同期倍數成長，OPEN POINT APP年度開啟率提升、吸引超越1.3億人次使用；OPEN錢包客單價更快速提升、較其他支付工具高出四成。

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7-ELEVEN指出，3E體驗（體驗性Experience、娛樂性Entertainment、教育性Education）延伸至會員消費體驗，架構消費者時刻仰賴的數位平台，2019年整合集團內情報系統、PIC統一資訊、安源資訊與愛金卡架構結合會員、點數、支付OPEN POINT熟客生態圈，並透過異業結盟提升OPEN POINT點數市場流通價值，更全年度規劃多檔會員專屬活動持續提升品牌黏著度。

▲OPEN POINT APP會員專屬活動自1月8日起至28日於虛擬遊戲場推出「樂不思鼠新春刮刮樂」，會員每日可免費刮1次，或扣888點即可玩1次，中獎率高達100%。（圖／統一超提供）

依據統計，統一超旗下OPEN POINT點數流通平台一年吸引超過40萬人次將外部點數轉入換成OPEN POINT點數，相當於兌換300萬杯CITY CAFE美式咖啡，另外會員也能靈活運用OPEN POINT，一年換出點數相當於環繞地球400圈的航空里程數。

7-ELEVEN的OPEN POINT熟客生態圈一年推出近700款兌換商品，2019年星巴克、COLD STONE、聖娜多堡、21世紀更陸續於APP進駐品牌館。2年前首創業界推出「虛擬遊戲場」，至今推出10檔活動、吸引超過1,000萬人次參與，平均每日吸引超過30萬名不重複會員參加。

▲7-ELEVEN為打造OPEN POINT的熟客生態圈，2020年將以強化會員、點數、支付整合綜效，架構「類」金融科技消費體驗。（圖／統一超提供）

展望後市，統一超表示，2020年將以強化會員、點數、支付整合綜效，架構「類」金融科技消費體驗，「集團會員整合」、「雙APP功能二合一」、「會員優先」等經營重點以強化會員黏著度，目標衝刺2020年OPEN POINT集團會員數達1,000萬。

依據財報，統一超商11月份合併營業額207.7億元，較去年同期增加4.15%，累計合併營收為2336.63億元，較去年同期成長4.54%。7-ELEVEN受惠店數穩定成長，並以社會廚房為定位，積極布局健康飲食，掌握外食需求；轉投資事業包括菲律賓7-ELEVEN店數持續成長，悠旅生活(星巴克)、統一生活(康是美)、統一速達等表現亮眼帶動營收成長。