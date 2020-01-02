2020年亞股續強　陸、韓基本面轉佳將有亮眼表現

▲ 保德信投信預期亞股在2020也會持續有好表現。（圖／路透）

記者李瑞瑾／綜合報導

自美中貿易緊張舒緩以來，亞太股市表現持續回升，近一季亞太股市表現優於全球股市。保德信投信認為，亞太股市上漲，主要係因基本面出現改善，根據市場預估，亞太地區尤其是新興國家經濟增長表現將領先於其他區域，企業獲利預估可望高於全球，全球凜冬已過亞太經濟將迎風前行。

保德信亞太基金經理人高君逸表示，自第四季以來企業財報普遍優於預期下，全球股市延續十月走升趨勢，然在美中貿易談判出變數以來，美元走升部份亞太貨幣趨貶影響下，亞太股市漲跌互見，其中以印度、台灣表現最佳，而印尼及菲律賓表現對弱勢。

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自美中貿易戰以來，各國工業生產年增率皆較去年放緩，其中以東北亞國家放緩程度最高，隨美中貿易出現和談，企業投資信心回溫，11月份新興亞洲地區PMI由前月49.5回升至50.2，再度回升至景氣榮枯值之上，最主要正貢獻來自中國與韓國，多數國家新出口訂單均較前月提高，尤其是韓國產業動能出現強勁復甦，高君逸預期亞太國家出口有望逐月好轉。

此外，根據國際機構預估2020年新興亞洲國家增長維持在5.7%，相較於其他新興國家，新興亞洲市場增長維持穩定且領先其他地區。企業獲利方面，亞太除日本2019年獲利預期衰退8.9%，但預估2020年將轉為正成長13.7%，高於全球其他區域，特別是南韓企業2019年企業下滑幅度逾3成，但2020年可望大幅彈升29%，印度增長也相對穩健，明年企業獲利仍可達21%。

展望2020年，美中貿易爭端仍在所難免，在各取所需之下，仍會維持鬥而不破格局，但美中衝突對全球股市干擾持續降溫。2019年表現亮眼的印度與台灣，可望由基本面轉佳之中國大陸和韓國接棒演出，2020年亞太股市依然看好，投資人可分批加碼佈局亞太基金。