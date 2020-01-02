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全球黑鷹5年摔10架…光台灣就2起！共釀35人死亡　美軍正準備換機

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▲UH-60M黑鷹直升機。（圖／記者李毓康攝）

▲UH-60M黑鷹直升機。（圖／記者李毓康攝）

記者張方瑀／綜合報導

陸軍一架UH-60M黑鷹直升機2日上午迫降至新北市烏來山區，造成參謀總長沈一鳴在內等8人身亡。不過，這已經不是黑鷹直升機第一次發生意外，近5年內，包含台灣2018年於台東、蘭嶼執行EMS醫療後送任務時失事的直升機，以及本次在內，共有10架黑鷹直升機遭擊落或墜毀，造成35人死亡。

最近一次黑鷹直升機墜毀的案例是2019年12月5日，美國隸屬於國民兵的一架UH-60黑鷹直升機在明尼蘇達州墜毀，當時該架直升機在起飛9分鐘後發出求救訊號，造成機上3人死亡。另外在同年9月，美陸軍黑鷹直升機在路易斯安那州的聯合戰備訓練中心（Joint Readiness Training Center）墜機，機上1人罹難。

2018年03月美軍HH-60黑鷹直升機在伊拉克西部、接近敘利亞邊界的加伊姆鎮（al-Qaim）墜毀，機上7人全數罹難。另外光2017年就有3起黑鷹直升機墜落意外，造成7人死亡；2015年也有一架黑鷹直升機在加州試飛時墜毀，所幸無人傷亡。

▲UH-60M黑鷹直升機。（圖／記者呂佳賢攝）

▲UH-60M黑鷹直升機。（圖／記者呂佳賢攝）

較嚴重的意外是2015年3月10日，美國艾格林空軍基地（Eglin Air Force Base）發生的意外，當時美陸軍UH-60黑鷹直升機在佛州外海進行訓練時不幸墜毀，機上11人全數罹難。根據調查，當時起了濃霧，能見度只剩1／4以下，由於「空間定向障礙」 (Spatial disorientation)，飛機失去控制才導致墜海。

而台灣最近一次事故是，空勤總隊一架黑鷹直升機2018年2月5日執行病患後送任務時，在蘭嶼外海發生空難，包含病患和醫護人員在內，機上6人罹難。因蘭嶼民眾大多需仰賴空勤接送至本島接受治療，陸軍先前向美國採購UH-60M黑鷹直升機，為的就是要縮短病患黃金救援時間1小時。

而國家運輸安全調查委員會2019年09月公布調查結果，其中事故與可能肇因有關之調查發現，飛航組員對事故當時飛航環境之威脅管理、狀況警覺及溝通決策能力不夠充分，且對航機系統了解程度不足，也發現空勤總隊未能完整規劃飛航組員訓練，影響組員對相關系統的熟悉程度及飛航安全。

▲「無畏」（SB-1 Defiant）高速復合型直升機。（圖／翻攝自塞考斯基飛機公司網站）

▲「無畏」（SB-1 Defiant）高速復合型直升機。（圖／翻攝自塞考斯基飛機公司網站）

美軍現役的主要直升機包括「黑鷹」（UH-60）與「阿帕契」（AH-64）等機型，直升機換代近年來美軍的重點方針之一，美陸軍副參謀長帕斯奎雷特中將（Lt Gen. James Pasquarette）曾表示，未來「肯定不可能繼續用『黑鷹』與『阿帕契』」。目前也已研發「無畏」（SB-1 Defiant）高速復合型直升機驗證機預計在2030年取代現役直升機。

►美軍「無畏」直升機亮相！預計2019首飛將取代「黑鷹」
►UH-60黑鷹直升機「維護測試」墜毀3死　曾發出求救訊號
►黑鷹失事／民國63年昌平演習　也曾墜機13名將官殉職

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