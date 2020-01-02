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先探／霸榮周刊年度十大明牌曝光

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（圖／先探投資週刊 提供）

看好網路、保險、媒體、國防航太、製藥、石油等產業的表現，點名Alphabet、波克夏Ａ股、Comcast、ViacomCBS、戴爾、聯合科技和殼牌石油等股票。

文／魏聖峰

歲末年初，霸榮周刊都會針對新年度挑選十檔看好的股票。二○一九年S&P 500指數累積上漲二八．五％，創下二○一三年以來最好的年度表現，這波美股的牛市已經延續十一年。

霸榮周刊依照股票價值、未來的獲利展望和本益比等三個條件選股。二○二○年看好的十檔股票包括，波克夏Ａ股、媒體股Comcast和ViacomCBS、石油股皇家殼牌石油、製藥業的輝瑞大藥廠、管理式醫療的安森、電腦硬體的戴爾、搬家工具出租U-Haul母公司的Amerco、國防航太的聯合科技以及網路股Alphabet。其中，Alphabet是連續兩年被挑選中。

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根據霸榮周刊的資料顯示，二○二○年看好的十檔股票平均本益比約為十四倍，股息殖利率為一．六四％。相比之下，S&P 500指數成分股的平均本益比為十九．七一倍，股息殖利率為一．八％。

一年前霸榮周刊挑選一九年度看好的十檔股票中，表現最好的是蘋果，股價漲幅高達八成、美國銀行漲幅也有近四三％，是表現最好的兩檔股票。能源轉換（Energy Transfer）下跌一．○六％是唯一下跌的股票。這十檔股票的平均報酬率為二四．八八％，略低於S&P 500指數的上漲二八．五％表現。

Alphabet連續兩年被霸榮周刊選中，身為谷歌的控股公司，在一九年股價漲幅接近三成。若以二○二○年預估ＥＰＳ的二五美元換算成本益比是二五倍。不過，谷歌表示財報打消沒有商業化部分虧損，例如自動車Waymo後，使得ＥＰＳ約二○美元本益比提高到二八．六六倍。

Alphabet財務體質堅強

Alphabet的現金部位有一一七○億美元，財務體質相當健全。霸榮周刊認為，一九年蘋果股價上漲超過八成，Alphabet一九年的營收每季以兩成的方式成長，但蘋果一九年的營收卻下滑。Alphabet旗下有Youtube、Android、Chrom、Google地圖和Waze等，Google則是全世界最頂尖的搜尋引擎。RBC Markets分析師Mark Makaney認為，Alphabet的財務體質很強壯，給予目標價一五○○美元。

霸榮周刊指出，如果Alphabet能向投資人釋出些善意訊息，例如增加買回庫藏股、分配現金股利、抑制費用成長和提供主要業務更透明財務資訊等作法，股價可望出現一波漲勢。谷歌兩位創辦人布林（Sergey Brin）和佩吉（Larry Page）宣布退位，由皮蔡（Sundar Pichai）接掌執行長或許可以調整對投資人的態度。

一九年波克夏Ａ股僅上漲十一％表現落後大盤，但從波克夏的獲利能力和資產體質推測，二○二○年可能會是個好年。投資人對波克夏現金部位一直堆高而感到困惑，波克夏主席巴菲特即將要九十歲卻找不到合適的接班人。這兩個因素影響波克夏股價表現。波克夏每年可以從伯靈頓北方聖塔鐵路公司和Geico保險的兩個主要業務賺到二五○億美元的獲利，加上現有一二八○億美元現金部位，大約等於波克夏資本市值四分之一。霸榮周刊認為，以波克夏龐大的現金部位，可以去收購好的標的，例如達美航空、Walgreens Boots Alliance、南西航空、聯邦快遞和UPS等。波克夏股價淨值比僅一．三倍、本益比二一倍都是歷史低點。

媒體紛紛跨入影音串流

有線電視這幾年的整合是很明顯的趨勢，在大部分有線電視業者轉向高倍速網路服務。但市場最大咖的Comcast在一八年買下歐洲衛星提供商Sky，還計畫投資在未來兩年內投資二○億美元在網路影音串流服務Peacock，該項影音串流將使用ＮＢＣ全球部門的節目內容。霸榮周刊認為，華爾街市場似乎比較喜歡第二大業者特許電訊（ＣＨＴＲ），該公司使用現金買回庫藏股，一九年股價漲幅六五％且過去五年漲幅高於S&P 500指數表現。但Comcast一九年股價漲幅僅二六％且過去五年漲幅低於S&P 500指數，相對競爭者股價相對便宜，因此推測Comcast未來股價漲勢可期待。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2072期》便利商店及各大書店均有販售
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（圖／先探投資週刊 提供）

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