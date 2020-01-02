　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

先探／流感疫苗股　這兩檔最具概念

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

（圖／先探投資週刊 提供）

流感疫情蔓延，施打疫苗進入高峰期，公費四價流感疫苗供應商國光，一月二日全數出貨完畢。高端則引進韓國四價流感疫苗，搶食公費招標市場。

文／徐玉君

二○一九年由於世界衛生組織（ＷＨＯ）流感疫苗選株會議延遲一個月公布北半球疫苗選株決定，造成全球疫苗生產、供貨時程延後，也因此一九年流感疫苗延至十一月才開打；所幸一九年夏季流感疫情延遲結束，冬季流感也預估延遲於二○二○年元月進入流行高逢期，依照時程仍可在疫情進入高峰前達到足夠保護力。

國光公費疫苗市占六成

請繼續往下閱讀...

二○一九年公費流感疫苗首度由三價疫苗升級為四價疫苗，並於十二月八日為學齡前幼兒執行首波施打。一般人並不清楚三價流感與四價流感疫苗的差異性，其實流感病毒有許多種類，但是會造成人類季節性流感的病毒主要為Ａ型（即H1N1與H3N2）及Ｂ型流感病毒（包括山形株Yamagata與維多利亞株Victoria）。

每年世界衛生組織會針對北半球提供建議更新病毒株的組成，進而公布新疫苗成分。然而計畫永遠趕不上變化，好比二○一七年ＷＨＯ預測的Ｂ型流感病毒株錯誤（當年度造成大爆發的流感病毒是Ｂ型流感山形株病毒），與ＷＨＯ預測流行疫苗組成的兩株Ａ型（H3N2、H1N1）＋一株Ｂ型維多利亞株不吻合，使得公費流感疫苗保護力降至三成，在隔年元月流感高峰期大爆發，超過十萬人感染。

其實，過去十年間，ＷＨＯ也僅有二○一二年及一七年兩次的Ｂ型病毒株與實際發生不吻合，這是二分之一的機率，ＷＨＯ也不是神，且流感病毒隨時都在演化，具有「百變特性」。如一九一八年西班牙爆發流感並蔓延，造成全球四千多萬人喪命，至今仍讓全球公衛專家餘悸猶存。進入二十一世紀後，ＷＨＯ仍不斷提出「下一次流感疫情可能隨時隨地爆發」的警告。果不其然，二○○九年墨西哥又出現一種新流感病毒，奪走二○萬條人命，其中還有不少是未被列入高危險群的年輕人。

換句話說，流感病毒太詭譎多變，連專家都不知道哪種病毒，會在何時、何地大流行。也因此世衛專家每年都會固定召開兩次流感病毒專家會議，每次動員上千位流感科學家，交換監測到的病毒疫情，提前告知北半球和南半球國家，哪種病毒可能會在下一個流感季造成威脅，並確定病毒株的疫苗成分，要會員國提前採購。

為了達到更高防護力，二○一二年之後，ＷＨＯ即提出建議，四價疫苗將是未來趨勢，目前全球包括歐、美、日、澳等國家都採用四價流感疫苗；其他國家則採部分三價、部分四價合併使用。

而四價疫苗就是除了原來三價所有病毒株疫苗成分外，還多含一種Ｂ型疫苗病毒株─山形株（Yamagata），讓四價疫苗的保護力更廣泛，除涵蓋Ａ流兩種病毒株外，亦包含Ｂ型流感的兩種病毒株。台灣也在經費允許下，一九年全面轉換使用升級版的四價流感疫苗。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2072期》便利商店及各大書店均有販售
或上http://weekly.invest.com.tw有更多精彩當期內文轉載

（圖／先探投資週刊 提供）

ET快訊
搜救隊還原墜毀現場　「參謀總長卡在座艙」黑鷹前後折斷
快訊／生還者下山了！歷時9小時　曹進平比讚淚謝搜救人員
「主宰自己的命運」黑鷹韓正宏最後貼文曝光　弟兄慟哭：任務結束
黑鷹13人完整名單　參謀總長沈一鳴等8人罹難、5人生還
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

國銀前11月大賺3396億向前衝　2019全年戰新高有譜了

先探／光學族群打團戰

先探／霸榮周刊年度十大明牌曝光

先探／謝金河：台灣高價股，為什麼愈來愈多？

公股銀拚雙語！一銀一口氣推6家雙語分行　合庫首選西門町

先探／流感疫苗股　這兩檔最具概念

先探／2020行情破風者

2020台指期開紅盤日大漲108點　分析師：中美降準降息發酵、台指期有望創新高

5G競標跨越2020　第17天再創新高逼近900億！

郭台銘對罹難者致上最崇高敬意　盼政府徹查黑鷹失事原因

吳宗憲《笨小孩》唱一半「機車突衝上台」　「10年第一次遇到」看傻眼！

謝金燕騎恐龍出場「一首換一套」　搬出超大桶炸雞腿「全送給觀眾」

蔡依林珠光寶氣「被阿聯酋包養」　頭等艙對話..青峰笑回：coffee, tea or me

五月天《憨人》感性倒數放絕美煙火　阿信：加入五月天永遠不會太遲！

蕭敬騰嗨到直接跳越180cm工作人員　衝台下和女粉絲合唱「新不了情」

跟呸姐一起迎接2020！　蔡依林《看我七十二變》唱完就倒數啦

放送事故！周湯豪《iGO》音響出問題　唱到一半停..直接再來一次

SUPER JUNIOR-D&E老公來惹！！ 銀赫邊喊老婆邊露性感的背XD

李玖哲超有誠意直接脫了　超壯胸肌...全場尖叫！

狂！當鋪偷賣「近200萬名牌包」　老婆得知超淡定：再買新的啊～

國銀前11月大賺3396億向前衝　2019全年戰新高有譜了

先探／光學族群打團戰

先探／霸榮周刊年度十大明牌曝光

先探／謝金河：台灣高價股，為什麼愈來愈多？

公股銀拚雙語！一銀一口氣推6家雙語分行　合庫首選西門町

先探／流感疫苗股　這兩檔最具概念

先探／2020行情破風者

2020台指期開紅盤日大漲108點　分析師：中美降準降息發酵、台指期有望創新高

5G競標跨越2020　第17天再創新高逼近900億！

郭台銘對罹難者致上最崇高敬意　盼政府徹查黑鷹失事原因

放寬有功教練獎勵辦法　國光獎金不再限陸海空與團體

SBL、ABL開季至今洋將點評　TOP 3禁區球員

媽「暈眩倒地」叫不醒！　汪姐弟死命吠叫引注意...救了她一命

空服員最害怕「零卡可樂」！必點飲料是薑汁可樂...特殊甜味

金童盧比歐戰湖人傷退　臀傷下一戰出賽存疑

男子欠債7000元　慘遭15人「辣椒水塗下體、電擊」虐待5日

灰狼菜鳥爆扣噴垃圾話　戲精小羅培茲這次生氣了！

國銀前11月大賺3396億向前衝　2019全年戰新高有譜了

「一坨黑手套」躺B1車道　妹子崩潰：有4條！一看監視器…怒轟不要X

憂兒傷勢...南漂百里學子父母寄茶葉　大讚暖警消：我們快急死了　

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

財經熱門新聞

創歷史新高！勞動基金大賺4,127億元　每位勞工有望分紅1萬9千元

鴻海尾牙超強卡司1/22登場　張惠妹、 信、聲林之王共53名藝人輪番演唱

買股5天賠光2年薪　碩士靠鑽研籌碼賺回千萬

新台幣強升29字頭！2020開市首盤小貶0.4分　瞬間翻揚升破30元

讓百姓過好年　中油：1月桶裝瓦斯氣價凍漲

國賓許育瑞推動集團義賣送暖　募集百萬捐贈馬偕醫院照護基金

郭台銘對罹難者致上最崇高敬意　盼政府徹查黑鷹失事原因

台股2020年開出紅盤！開盤上漲29點　站回1萬2千點

2000萬超級紅包來了！頭獎2000萬有3個

2020新制一次看懂！基本工資調高、報稅新規定、電動車補助降低

專家預估下周油價出爐　汽油將連四漲加油要快

108年7、8月統一發票千萬大獎萬　還有3張未領

中信LINE Pay卡衝破300萬張

不忍同學父失智女兒腦麻　神祕大戶教他存股翻身

更多熱門

相關新聞

先探／2020行情破風者

先探／2020行情破風者

歐美股市在歷經2019年大漲後，基期墊高，元月份包括美中貿易談判、企業財報以及台灣的總統大選及連續假期，變數不少，不過只要外資持續匯入買股，台股以往第一季上漲機率高的歷史紀錄還是可延續，5G、半導體、被動元件及水泥等族群可望輪動。

65歲↑別忘了肺炎鏈球菌疫苗！醫曝「感染重症」

65歲↑別忘了肺炎鏈球菌疫苗！醫曝「感染重症」

她染A型流感病到哭…新藥只要「吃一次」縮短病程加速好轉

她染A型流感病到哭…新藥只要「吃一次」縮短病程加速好轉

感冒別傻吞維他命！「10大營養素」食物吃的到

感冒別傻吞維他命！「10大營養素」食物吃的到

先探／奈米投　量身打造投資組合

先探／奈米投　量身打造投資組合

關鍵字：

先探投資週刊流感

讀者迴響

發燒話題

黑鷹失事 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 遠航停飛 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

嶺東男大生舞台搶吳宗憲！上台原因曝光

即／黑鷹直升機墜毀！8死5生還　2失蹤

黑鷹13人完整名單　參謀總長沈一鳴等8人罹難、5人生還

吳宗憲「10年第一次遇到」機車男騎上台　看傻眼吐真實心聲

高雄跨年倒數出包！曾國城一秒垮臉超傻眼

快訊／黑鷹直升機迫降！軍聞社女記者已尋獲　參謀總長沈一鳴3人仍失蹤

超糗！歐陽娜娜「大陸跨年說錯話」

蔡依林央視「唱一半字幕消失」

新娘爸當台被羞辱！新郎爆氣踹爆香檳塔

金希澈、MOMO承認交往中

黑鷹直升機迫降　參謀總長沈一鳴在機上

羈押期限將屆　連千毅拼回家過年

即／黑鷹墜毀現場畫面曝光！殘骸中找到5人、1人受困

黑鷹墜落搜救畫面曝光　中將次長曹進平喊

浩子忍半年「跨年開酸」阿翔比中指變臉

更多

最夯影音

更多
吳宗憲《笨小孩》唱一半「機車突衝上台」　「10年第一次遇到」看傻眼！

吳宗憲《笨小孩》唱一半「機車突衝上台」　「10年第一次遇到」看傻眼！
謝金燕騎恐龍出場「一首換一套」　搬出超大桶炸雞腿「全送給觀眾」

謝金燕騎恐龍出場「一首換一套」　搬出超大桶炸雞腿「全送給觀眾」

蔡依林珠光寶氣「被阿聯酋包養」　頭等艙對話..青峰笑回：coffee, tea or me

蔡依林珠光寶氣「被阿聯酋包養」　頭等艙對話..青峰笑回：coffee, tea or me

五月天《憨人》感性倒數放絕美煙火　阿信：加入五月天永遠不會太遲！

五月天《憨人》感性倒數放絕美煙火　阿信：加入五月天永遠不會太遲！

蕭敬騰嗨到直接跳越180cm工作人員　衝台下和女粉絲合唱「新不了情」

蕭敬騰嗨到直接跳越180cm工作人員　衝台下和女粉絲合唱「新不了情」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面