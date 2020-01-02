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先探／2020行情破風者

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（圖／先探投資週刊 提供）

歐美股市在歷經2019年大漲後，基期墊高，元月份包括美中貿易談判、企業財報以及台灣的總統大選及連續假期，變數不少，不過只要外資持續匯入買股，台股以往第一季上漲機率高的歷史紀錄還是可延續，5G、半導體、被動元件及水泥等族群可望輪動。

文／方亞申

美股二○一九年歷經豐收一年，以標普而言累計上漲接近三成，可望創下二○○○年以來最佳表現一年；其中費城半導體指數更是上漲超過六成，是歷史上很少見的。美國聯準會除了釋金外，連續降息三次，支撐美國企業因為美中貿易戰獲利下降，而年底零售業更飆出亮麗成績，根據萬事達卡公布，美國購物旺季網路銷售總額年增十八．八％，創歷史高峰。

ＥＴＦ威力十足

請繼續往下閱讀...

不過畢竟這是過去一年，新的一年美中貿易戰變數依舊存在，邊打邊談仍是兩國策略，也是不穩定因子所在。倒是二○二○年是美國總統大選年，按過去統計來看，年度指數上漲機率還是超過七成，且失業率是四十五年以來最低；相對的，中國內部過去一年影響民生消費最大的食品尤其是豬肉價格大漲超過五成，使得ＣＰＩ飆升至四．五％，超過銀行定存；境內企業違約屢有傳聞，過去有名的匯源果汁等都不支倒地、北京大學相關企業的北大方正也出現債券違約，還有地方銀行也傳出必須由中央注資接管，官方的中金預估經濟成長率低於六％，總理李克強多次強調要面臨經濟下行風險，加上兩年前美國陸續調高關稅，迫使廠商外移出中國，失業率上升，中國本身有一定經濟問題；在美強中弱的經濟態勢，但美國有總統大選，推估兩國貿易戰可能暫歇。

再來就看國際資金水位，一九年全球國家地區降息次數超過三○次以上，國際負利率資金一度超過十七兆美元，近期雖降至十一兆美元左右，還是相當多；市場預期二○二○年國際資金仍以降息居多，可能次數不如前一年，美國當然是焦點所在，華爾街預期可能有約兩次降息或不降息可能。資金多寡直接影響到近幾年流行的ＥＴＦ規模，過去十年來ＥＴＦ產業翻了好幾倍，一九年達到六兆美元；根據美國銀行發布研究報告指出，隨著被動型投資策略躍升為主流，加上稅負、低成本與高流動性等多項優勢加持，ＥＴＦ產業未來幾年將維持高速成長，二○三○年產業資產規模將一舉衝上五○兆美元。ＥＴＦ資金越多越買大型龍頭股。水能載舟、也能覆舟，ＥＴＦ越多代表未來股市震盪幅度將越大。所以美國聯準會動作將是重要參考。大致上二○二○年ＥＴＦ資金還是將增加，預期向七兆美元邁進。

短線上美股持續創歷史新高拉回，只要維持在月線之上就屬多頭，一旦連續下跌破季線，按慣性就可能向年線修正。

台股一九年受惠政策鼓勵資金回台，累計超過八千億元，預估實際匯回約四百億元；加上外資九月以來狂買台股，八月賣超台股一二一二億元後，九至十二月分別買超台股八九七．六億元、一二七四．八億元、五七八．九億元及五三四億元，累計一九年以來買超台股二四四一億元。尤其九月以後買超達三二五八億元，超過一百億元美元，帶動台股從一○六一八點上攻至一一九九七點，上漲一三八九點。台幣也升值至三○附近，可見外資動向的確關係到台股漲跌。接下來，也跟美國大力扶植台灣有關，尤其鼓勵大企業到台灣投資，例如南亞科已直接跟美光有關，美光也投入四千億元投資台灣。國發會發布十一月景氣燈號，從之前連續十個月亮出代表景氣「趨弱」的黃藍燈，十一月逆勢亮出代表景氣穩定的「綠燈」。上一次亮出綠燈，是一八年八月，這是暌違十四個月亮出綠燈。

外資提升台股目標區

國發會表示，包括股價指數上揚、海關出口值、工業生產正成長，顯示景氣「逐漸好轉」。而一九年累計前十一月對美國出口成長超過十％，在全球處於景氣低迷下，台灣能有此成績相當不容易，尤其是傳產工具機、塑化都不好。而第三季以後，景氣加速翻揚，外資大買，顯見春江水暖外資先知。預估台股企業獲利二○二○年預估有十％成長，顯示股市中長期應有高點可期。

外資最新預估台股高點，繼摩根士丹利、摩根大通、瑞銀等三外資紛紛將台股年度目標喊上一萬二至一萬四千點，美銀證券再喊出新天價，預期台股中長期挑戰一二四九五至一三○○○點，長線將問鼎一六○○○點，主要在於台灣與蘋果關係密切，外資平均將蘋果新的一年股價目標上調至三五○美元，有四款新機將推出，耳機更是供不應求，硬體將再度成長，對台灣有利。另一方面中國去美化對台股的確有正面幫助，尤其是半導體方面。

不過外資看好是一回事，還是要追蹤外資資金匯入狀況。短線上總統大選在即，就過去據統計數據，近十年元月上漲機率達七成，只有一○、一四及一六年三年元月份下跌，近三年元月表現皆穩步走揚，分別上漲二．一％、四．三三％、二．一％；另以○三年以來，有八次月線四連紅，而後持續收紅有五次；這次從九月以來月線已四連紅，代表元月多頭較占上風。

惟過往經驗顯示，選前股市漲得越兇，對於選後的慶功謝票行情要保守，以近四次總統大選後的統計，選後五日內台股下跌的機率較大，且接下來農曆年長假將至，所以元月震盪難免。當然十日之前上市櫃公司公布十二月營收是重要參考，但最重要是中下旬的台積電法說會及美國企業財報。只有外資持續強力匯入才能化解疑慮。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2072期》便利商店及各大書店均有販售
或上http://weekly.invest.com.tw有更多精彩當期內文轉載

（圖／先探投資週刊 提供）

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