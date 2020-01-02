先探／謝金河：台灣高價股，為什麼愈來愈多？

文／謝金河

二○一九年正式走入歷史，回顧過去的一年，全球股市充滿了傳奇，大家都記得在二○一八年十月十一日那一天，台股單日重挫六六○．七二，長黑摜破萬點大關，所有均線蓋頭反轉向下，看起來多頭情勢危殆，當時市場上有很多看法，認為台股將告別萬點，可能跌至七○○○點。

一八年第四季是台股最悲觀的一刻，美股大跌，Apple一度跌至一四二美元，台股也有一九年元月四日這一天跌到九三一九．二八，面對全面空頭壓力下，大家對二○一九年充滿了悲觀預期，但誰也沒有想到，三月十五日台股又站上年線，也印證了京城銀行董事長戴誠志在年初的預測，台股站在萬點以上的時間會比萬點以下長，到了第三季之前的台股一直沿著年線走，八月六日加權指數一度跌到一○一八○．○四，仍力守萬點大關，一直到九月，台股出現一波大漲走勢，在台積電、聯發科領軍之下，台股一口氣跑到一二一二五．九，從八月六日的一○一八○強攻到一二一二五．九，強力大漲一九四六點，可說是台股一段奇幻旅程。

科技四大天王居功厥偉

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促成這段二○○○點左右的大漲行情，最大功臣是台積電、聯發科、大立光、鴻海，其中台積電從二四○元直攻到三四五元，聯發科從三○四大漲到四六四元，大立光從三六五○大漲到五二○○元，本來都不動的鴻海後來也從七一．五元漲到九三元，這是科技股四大天王，也推升了台股指數。

二○一九年台股從九七二七．四一展開奇幻旅程，大漲二三九八．四九，漲幅達二四．六五％，這個漲幅有一點不可思議，如果把這段大漲旅程回顧一下，三十年前台股靠著金融股、資產股及營建股把指數推升到一二六八二，三十年後台股重返一二○○○點，這次是科技創新的力量助長台股，這可以前十大權值股表現來說明。

今年前十大權值股中，台塑四寶表現最弱，台化下跌逾十六％，台塑石化下跌近一成，台塑、南亞都小跌，市值第四大的中華電信，一八年收一一三元，現在只有一一○元，也是小跌狀態，而富邦金一八年底收四七．○五元，一九年也是負報酬，國泰金（2882）全年約下跌八．九三％，從這個現象可以看出台股前十大權值股中，只有台積電、聯發科、大立光、鴻海四雙大手舉起台股的空間，這是二○一九年台股一大特色。

二是台股從過去拚營收、衝量，企業開始追求高附加價值，一九年台股另一個特色是高價股愈來愈多，台股上千元的企業現在有大立光及精測，九○○元的也有矽力ＫＹ及信驊，五○○元以上的有八家，包括譜瑞ＫＹ、旭隼等，而一○○元以上的個股多達一八八檔，這些高價股大多數都是高毛利率的企業，像是這次挑戰高通５Ｇ晶片的聯發科毛利率是四一．三％，二○二○年如果５Ｇ晶片天璣一○○○使力，毛利率可能挑戰五○％。超級巨星台積電近三季毛利率從四一．三一、四三．○二拉升到四七．六％；中華精測毛利率高達五二．九％，譜瑞是四二．三％，信驊的伺服器晶片，毛率高達六三．五二％，電源管理晶片的矽力單季毛利率也達四六．三八％，最高貴的股王大立光毛利率已拉升到六八．一三％。

從毛利率高低可以看出一家公司的產業競爭力，像二○一七年ＡＩ開始發展，車用鏡頭大盛時，光學產業本益比很高，但大立光一枝獨秀，這是因為大立光毛利率超高，一九年玉晶光終於拉上來，近三季從三五．○五、三九．○四％，拉升到四五．三％，對比之下，亞光只有十九．六九％，今國光只有四．六一％，佳凌只有六．一％，佳能只有十二％，大立光能成為光學武林盟主是有原因的。

毛利率高低看出競爭力

用這個角度來衡量在中港上市的光學股，像舜宇光學毛利率只有十八．九五％，跟亞光差不多，丘鈦科技只有四．三四％，高偉電子只有九．五五％，高一點的是瑞聲科技三五．八％，跟玉晶光相差不多，但與大立光仍有很大差距。

二○一九年過了，進入二○二○年選股，也許大家可以從毛利率的角度去觀察個股的投資價值，最近國巨又傳漲價效應，股價向上拉升，所有被動元件股又重新展現攻擊的架構，國巨從一三一○元慘跌下來，大家可以看出國巨毛利率從六九．三％的高峰到一九年第三季陡降到三○．九六％，所有被動元件股都是如此，像華新科從六四．一％降到三六．五五％，現在華新科與國巨毛利率拉升，未來看誰能勝出？同樣選股像禾伸堂已殺到二二％，奇力新是二五．八九％，立隆是二四．五三％，凱美是二四．四二％，信昌電是三○．三二％算是比較好的，從毛利率高低，可以作為選股重要依據。

同樣是矽晶圓廠，環球晶在一八年第二季漲到六四二元的時候，毛利率是三七．一三％，在一八年毛利率大約在三七～三八％之間，一九年三個季度分別是四一．○一％、四○．五四％及三七．八％，這顯示矽晶圓產業毛利率沒有像被動元件波動那麼大，像合晶能維持在三八．四七％也算是難能可貴。

股市低就有優勢

環球晶董事長徐秀蘭在法說會上指出，一九年下半年十六奈米及七奈米產能已滿，邏輯十二吋矽晶圓回升，營收將逐季回升，其實二○一九年環球晶營運十分平穩，從全球矽晶圓競爭的角度來看，全球最大的信越半導體在二○一八年最高漲到一三一七五日圓，後來又跌到七九八二日圓，如今又漲到一二五八五日圓，一九年股價爬升五七．六六％，而且一九年漲到一二五八五日圓，跟一八年的高價一三一七五日圓相去不遠，用這個角度來看環球晶從六四二元跌到二○○．五元，現在在三九○元左右，距離一八年高價六四二元，看起來漲升空間可以期待！以市值來看，環球晶已追過經營相對保守的Sumco，從本益比及殖利率的角度來看，環球晶在二○二○年很值得期待。

進入十二月，台積電經歷一波大漲進入整理，指數大漲的力道也跟著減弱，進入二○二○年新的一年，我常說「貴上極反賤，賤下極反貴」，股市低就有優勢，這也就是這麼多年我看好台灣及日本的主因，台灣與日本都是從一九八九年沈淪迄今，經過三十年休養生息，一定會累積一定的實力與底蘊，台股過去價值被低估，高殖利率、低本益比，一直到一九年下半年才被大家發現，外資、法人回頭加碼，造成台積電大漲推升台股指數走升。（全文未完）

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