京元電2020年審慎樂觀　全年營收獲利挑戰新高

▲京元電董事長李金恭。（圖／記者周康玉攝）

記者周康玉／新竹報導

半導體測試龍頭京元電（2449）受惠中美貿易轉單效應，帶動中國大陸廠產能供不應求；5G晶片、基地站等測試需求；加上多鏡頭帶動CIS（CMOS影像感測器）測試等動能激勵，法人指出，多箭齊發下，京元電第1季預料將淡季不淡，全年毛利率挑戰三成，今年營收、獲利可望挑戰新高。

京元電今（2）日是台股開春第一個交易日，以37.6元開出，開低走高，以38.2元作收，漲0.65%。

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京元電將於1月10日在銅鑼廠舉辦尾牙，第一批先席開500桌，較去年450多增加；將由吳怡霈主持，並邀請艾怡良、梁文音、蔡旻佑、嚴爵等實力派唱將。由於員工人數較去年多，今年抽獎總獎金將會較去年增加。

京元電董事長李金恭今日表示，京元電在去（2019）年表現亮眼，營運是近五年來最好的，公司業績亮眼，員工也同樣得利，去年就發了兩個季度獎金，也會加薪3%-5%。今年看好5G帶來多項嶄新應用，對於今（2020）年看法審慎樂觀。

京元電日前公告，通過今（2020）年資本支出總金額達68.94億元，較去年整體93.65億元減少配合營運需要以備產能擴充需求。李金恭表示，由於去年增加的資本支出將在第1季顯現，第一季淡季不淡。