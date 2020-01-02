　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

京元電2020年審慎樂觀　全年營收獲利挑戰新高

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼京元電董事長李金恭 。（圖／記者周康玉攝）

京元電董事長李金恭。（圖／記者周康玉攝）

記者周康玉／新竹報導

半導體測試龍頭京元電（2449）受惠中美貿易轉單效應，帶動中國大陸廠產能供不應求；5G晶片、基地站等測試需求；加上多鏡頭帶動CIS（CMOS影像感測器）測試等動能激勵，法人指出，多箭齊發下，京元電第1季預料將淡季不淡，全年毛利率挑戰三成，今年營收、獲利可望挑戰新高。

京元電今（2）日是台股開春第一個交易日，以37.6元開出，開低走高，以38.2元作收，漲0.65%。

請繼續往下閱讀...

京元電將於1月10日在銅鑼廠舉辦尾牙，第一批先席開500桌，較去年450多增加；將由吳怡霈主持，並邀請艾怡良、梁文音、蔡旻佑、嚴爵等實力派唱將。由於員工人數較去年多，今年抽獎總獎金將會較去年增加。

京元電董事長李金恭今日表示，京元電在去（2019）年表現亮眼，營運是近五年來最好的，公司業績亮眼，員工也同樣得利，去年就發了兩個季度獎金，也會加薪3%-5%。今年看好5G帶來多項嶄新應用，對於今（2020）年看法審慎樂觀。

京元電日前公告，通過今（2020）年資本支出總金額達68.94億元，較去年整體93.65億元減少配合營運需要以備產能擴充需求。李金恭表示，由於去年增加的資本支出將在第1季顯現，第一季淡季不淡。

ET快訊
黑鷹13人完整名單　參謀總長沈一鳴等8人罹難、5人生還
快訊／黑鷹直升機墜毀8死5生還　參謀總長罹難
軍聞社女記者受困黑鷹殘骸…勇敢發LINE「求救訊息」回報失事
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

台積電領軍大漲　台股收盤上漲103點站回12,110點

京元電2020年審慎樂觀　全年營收獲利挑戰新高

搶攻人口老化商機　保瑞「帕金森藥」正式在台銷售

大量解僱人數創單月新高　勞動部積極推動入廠查訪機制

12月PMI連三升至56.2％　創19個月來最快擴張速度

創投業名人黃齊元轉戰知識服務界　跨年夜獨挑大樑演講近3小時

台股盤中大漲逾百點！台積電、大立光點火上衝　鴻海後來居上推升漲勢

卡友權益不縮水、反加碼！兆豐信用卡上調海外消費回饋　最高可達3%

遠東集團策展生態園區向下紮根　手作多肉植物盆栽近距離親近自然

刮刮樂2000萬超級紅包搶市　「200萬元加賓士車」今年加碼到7個

吳宗憲《笨小孩》唱一半「機車突衝上台」　「10年第一次遇到」看傻眼！

謝金燕騎恐龍出場「一首換一套」　搬出超大桶炸雞腿「全送給觀眾」

蔡依林珠光寶氣「被阿聯酋包養」　頭等艙對話..青峰笑回：coffee, tea or me

五月天《憨人》感性倒數放絕美煙火　阿信：加入五月天永遠不會太遲！

蕭敬騰嗨到直接跳越180cm工作人員　衝台下和女粉絲合唱「新不了情」

跟呸姐一起迎接2020！　蔡依林《看我七十二變》唱完就倒數啦

放送事故！周湯豪《iGO》音響出問題　唱到一半停..直接再來一次

SUPER JUNIOR-D&E老公來惹！！ 銀赫邊喊老婆邊露性感的背XD

李玖哲超有誠意直接脫了　超壯胸肌...全場尖叫！

狂！當鋪偷賣「近200萬名牌包」　老婆得知超淡定：再買新的啊～

台積電領軍大漲　台股收盤上漲103點站回12,110點

京元電2020年審慎樂觀　全年營收獲利挑戰新高

搶攻人口老化商機　保瑞「帕金森藥」正式在台銷售

大量解僱人數創單月新高　勞動部積極推動入廠查訪機制

12月PMI連三升至56.2％　創19個月來最快擴張速度

創投業名人黃齊元轉戰知識服務界　跨年夜獨挑大樑演講近3小時

台股盤中大漲逾百點！台積電、大立光點火上衝　鴻海後來居上推升漲勢

卡友權益不縮水、反加碼！兆豐信用卡上調海外消費回饋　最高可達3%

遠東集團策展生態園區向下紮根　手作多肉植物盆栽近距離親近自然

刮刮樂2000萬超級紅包搶市　「200萬元加賓士車」今年加碼到7個

星，上妝／孫藝珍《愛的迫降》富家女唇膏愛用色公開

方便民眾返鄉投票　中橫臨37便道增2開放時段

劫後餘生！盛竹如40多年前墜機整架斷3節　全機人員逃過死劫

黑鷹直升機各國重大事故一覽

全國大掃賭！　新北逮175人　「臉書投廣告」攬客最扯

春節車潮多恐塞爆⋯初一～初三「國5南向」行車時間增5倍

柯文哲請假輔選　北市府忙宣傳政績：東區門戶計畫吸引1300億投資

秋山翔吾打擊強腳程快守備佳　讓美媒想起了艾斯柏瑞

《多情》潘柏希拍戲「機車打滑翻覆」出意外！「脊髓骨凹陷」休養一個月

波波維奇認為現在NBA很無聊　都互相模仿投三分沒創新

踮腳短裙女「白皙屁股蛋」露出　網激動：沒穿內褲！

財經熱門新聞

創歷史新高！勞動基金大賺4,127億元　每位勞工有望分紅1萬9千元

買股5天賠光2年薪　碩士靠鑽研籌碼賺回千萬

鴻海尾牙超強卡司1/22登場　張惠妹、 信、聲林之王共53名藝人輪番演唱

新台幣強升29字頭！2020開市首盤小貶0.4分　瞬間翻揚升破30元

讓百姓過好年　中油：1月桶裝瓦斯氣價凍漲

國賓許育瑞推動集團義賣送暖　募集百萬捐贈馬偕醫院照護基金

台股2020年開出紅盤！開盤上漲29點　站回1萬2千點

2000萬超級紅包來了！頭獎2000萬有3個

108年7、8月統一發票千萬大獎萬　還有3張未領

2020新制一次看懂！基本工資調高、報稅新規定、電動車補助降低

專家預估下周油價出爐　汽油將連四漲加油要快

中信LINE Pay卡衝破300萬張

跨境電商發票中獎　3招不錯過好運

不忍同學父失智女兒腦麻　神祕大戶教他存股翻身

更多熱門

相關新聞

華郵點名美中首階段協議「重大漏洞」

華郵點名美中首階段協議「重大漏洞」

美中即將於15日在白宮簽署第一階段貿易協議，且總統川普已透過推特證實，接下來他也會前往北京，展開第二階段協商。只不過，《華盛頓郵報》分析指出，第一階段貿易協議存在一處重大漏洞，因為雙方並沒有處理北京政府給予企業的鉅額補貼。

《外商投資法》上路　台商樂觀以對

《外商投資法》上路　台商樂觀以對

陸外商投資法實施　五要點一次看

陸外商投資法實施　五要點一次看

川普：將簽美中第一階段貿易協議

川普：將簽美中第一階段貿易協議

外商法實施條例　保持台投資連續性

外商法實施條例　保持台投資連續性

關鍵字：

京元電測試封裝半導體股價中美貿易戰

讀者迴響

發燒話題

黑鷹失事 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 遠航停飛 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

吳宗憲「10年第一次遇到」機車男騎上台　看傻眼吐真實心聲

嶺東男大生舞台搶吳宗憲！上台原因曝光

高雄跨年倒數出包！曾國城一秒垮臉超傻眼

快訊／黑鷹直升機迫降！軍聞社女記者已尋獲　參謀總長沈一鳴3人仍失蹤

超糗！歐陽娜娜「大陸跨年說錯話」

即／黑鷹直升機墜毀！8死5生還　2失蹤

新娘爸當台被羞辱！新郎爆氣踹爆香檳塔

蔡依林央視「唱一半字幕消失」

金希澈、MOMO承認交往中

黑鷹直升機迫降　參謀總長沈一鳴在機上

黑鷹13人完整名單　參謀總長沈一鳴等8人罹難、5人生還

浩子忍半年「跨年開酸」阿翔比中指變臉

羈押期限將屆　連千毅拼回家過年

人夫賀軍翔深夜廝磨長髮妹挨轟！公司回應2人關係

快訊／傳參謀總長沈一鳴獲救送三總　軍方否認消息

更多

最夯影音

更多
吳宗憲《笨小孩》唱一半「機車突衝上台」　「10年第一次遇到」看傻眼！

吳宗憲《笨小孩》唱一半「機車突衝上台」　「10年第一次遇到」看傻眼！
謝金燕騎恐龍出場「一首換一套」　搬出超大桶炸雞腿「全送給觀眾」

謝金燕騎恐龍出場「一首換一套」　搬出超大桶炸雞腿「全送給觀眾」

蔡依林珠光寶氣「被阿聯酋包養」　頭等艙對話..青峰笑回：coffee, tea or me

蔡依林珠光寶氣「被阿聯酋包養」　頭等艙對話..青峰笑回：coffee, tea or me

五月天《憨人》感性倒數放絕美煙火　阿信：加入五月天永遠不會太遲！

五月天《憨人》感性倒數放絕美煙火　阿信：加入五月天永遠不會太遲！

蕭敬騰嗨到直接跳越180cm工作人員　衝台下和女粉絲合唱「新不了情」

蕭敬騰嗨到直接跳越180cm工作人員　衝台下和女粉絲合唱「新不了情」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面