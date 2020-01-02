黑鷹失事仍有3人待救！　軍事專家：飛機滿載恐遭拋飛

▲圖為UH-60M直升機。（圖／資料照片）

圖文／CTWANT

參謀總長沈一鳴今（2日）早上率高階將領搭乘UH-60M直升機前往宜蘭東澳執行春節慰勉行程，但途中卻遭遇不明原因迫降，一度傳出失聯，據最新消息，機上共10名人員已獲救，目前已確定沈一鳴位置，正在進行搶救，另外政戰局副局長于親文、情次室助理次長洪鴻鈞等人則仍未尋獲。

沈一鳴一行人（含駕駛共13名人員）今早7點50分搭乘UH-60M直升機起飛，但卻在8點06分失聯、8點20分左右迫降在新北市與宜蘭交界山區，事發3小時，搜救人員已找到失聯的10名人員，且都有生命跡象，目前搜救團隊已確認沈一鳴的位置，另外也正在尋找政戰局副局長于親文、情次室助理次長洪鴻鈞的下落。

軍情與航空網站總編輯施孝瑋稍早接受《中天新聞》訪問時分析道，點出飛機是在滿載的情況下出事的，如果機上人員坐在門邊的位置，那麼當飛機迫降與地面接觸時，就有可能被拋出地面，即使門沒打開，也可能從前面窗口拋飛。

施孝瑋持續說，如果飛機狀況沒有太嚴重，但當飛機與山區地面接觸時，人員也可能在翻轉中遭拋飛，恐造成骨折等傷勢，無法與搜救人員會合；施孝瑋也呼籲，目前天氣狀況沒有太差，但中午過後山區可能起雲，軍方及搜救人員需掌握時間，加快搜救。

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