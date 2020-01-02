「UH-60M黑鷹」直升機界的勞斯萊斯　曾靠它狙擊賓拉登

▲UH60Ｍ直升機。（圖／資料照）

圖文／CTWANT

UH-60M黑鷹直升機驚傳在新北、宜蘭交界山區發生事故，黑鷹直升機是為接替已經老舊的UH-1H直升機，該軍種去年十月才剛成軍，被稱為「直升機界的勞斯萊斯」，如今卻發生意外，引發各界關切。

為了汰換老舊的UH-1H直升機，國軍2008年斥資新台幣847.37億元，向美國採購60架UH-60M黑鷹直升機，因維護及操作成本高，被稱為「直升機界的勞斯萊斯」。其中15架移交內政部空勤總隊使用、15架移交空軍使用，陸軍則只保留30架UH-60M黑鷹直升機。

陸軍UH-60M黑鷹直升機2017年12月達到「初始作戰能力」認證，歷經22個月訓練、戰力鑑測，確定具有「全作戰能力」，並在2019年10月30日舉行UH-60M全作戰能力成軍典禮，從當天起服役已近50年的UH-1H也正式全面退役。

UH-60「黑鷹」直升機是美國西科斯基飛機公司生產的雙渦輪軸發動機、單旋翼直升機，可以從事多用途作戰，包括戰術人員運輸、電子戰和空中救援，若運送物資，黑鷹可裝載1170公斤（2600磅）貨物，或吊起4050公斤（9000磅）貨物，機上裝備有先進航空電子系統，可增強其戰地生存能力和性能。

黑鷹直升機戰績彪炳，2011年美軍海豹突擊隊執行擊斃賓·拉登任務過程中使用的兩架直升機，就是已經被美軍改良過的黑鷹直升機（Black Hawks），不過，其中一架在執行任務時墜毀，由於戰鬥直升機失事率不低，美軍內也有呼聲，建議研發垂直性起降戰機取代傳統戰鬥直升機。

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