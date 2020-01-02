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搶攻人口老化商機　保瑞「帕金森藥」正式在台銷售

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▲▼ 保瑞董事長暨總經理盛保熙。（圖／資料畫面）

▲保瑞董事長盛保熙。（圖／資料畫面）

記者姚惠茹／台北報導

保瑞藥業（6472）今（2）日宣布，旗下適用於帕金森氏症的長效型療效膠囊(Numient)取得衛福部藥品查驗登記許可後，已於去年底將首批產品陸續佈建到各通路，目前以自費用藥為主，未來也將爭取健保用藥給付，以產品佈點和代工狀況來看，可望成為保瑞今年的營運動能。

保瑞表示，前年併購益邦時一同取得Numient的權利，保瑞接手益邦後，不但持續幫原廠代工，外銷美國，並以新劑型、新使用劑量、新單位含量新藥向衛福部申請獲得許可，不僅在台銷售，而且隨著人口老化問題嚴重，目前全球有800萬人受帕金森氏症所苦，因此每年的代工需求也持續擴大。

請繼續往下閱讀...

保瑞指出，以現行醫療技術而言，帕金森氏症是一種不可逆的疾病，一旦罹患就只能透過藥物減緩退化，也因此相關藥物的需求逐年增加。依據研究調查機構Market Data Forecast指出，2018年治療帕金森氏症藥物光是在亞洲每年就有10.4億美元的市場，預估年複合增長率約6.8％。

保瑞說明，帕金森氏症是一種「運動功能」的神經變性疾病，患者可能因隨著年齡增長，腦內的多巴胺神經細胞數量逐漸減少，並隨著耗損達一定程度就會產生相關症狀，而Numient是屬於一線用藥，原廠預估該款產品全球市場規模約可達台幣100億元。

法人預估，保瑞帕金森氏症的長效型療效膠囊在台上市後，目前已經將首批產品陸續佈建到各通路，未來也有機會在全台每年10億台幣的帕金森氏症市場中佔有一席之地，成為保瑞後續重要的營運動能之一。

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