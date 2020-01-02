19歲黝黑妹被同學嘲笑！2年後變白皮膚+大眼睛...美到鄰居認不出

▲越南網紅Vân Anh大方公開整型過程。（圖／翻攝自Facebook／Trần Vũ Vân Anh）

實習記者施怡妏／綜合報導

22歲的越南網美Vân Anh在學生時代，因不喜歡自己又黑又瘦的樣子，一直對自己的外表沒有自信，19歲時她瞞著父母親去整型，結果美到連鄰居都認不出來。她也公開分享自己整形的過程，認為「女性尋找變美的方式，可以讓自己更有自信。」

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據soha報導，Vân Anh從小就不滿意自己的皮膚黝黑，鼻子又大又扁，下巴形狀不好看，整張臉看起來很糟糕，在學校都會被同學嘲笑，甚至取一個很奇怪的綽號，因此她一直希望可以透過整形手術改變原本的樣貌。19歲時首次嘗試了整形，當時看到一個免費「整鼻子」的活動，沒有想太多就直接去報名了。Vân Anh知道父母對於整型不會同意，因此決定隱瞞家人偷偷去動手術。

在 Instagram 查看這則貼文 Trần Vũ Vân Anh（@tvuvananh）分享的貼文 於 PST 2019 年 12月 月 14 日 下午 10:35 張貼

▲▼Vân Anh不吝嗇在IG上大方分享好身材。

在 Instagram 查看這則貼文 Trần Vũ Vân Anh（@tvuvananh）分享的貼文 於 PST 2019 年 11月 月 11 日 下午 11:34 張貼

第一次的手術很失敗，鼻子不僅沒有變得比較好看，還比原來的樣子更奇怪，走到哪都會被路人注視。幾個月後，她再次接受手術，這次她還整了眼睛跟下巴，這一次的手術很成功，符合她內心中理想的模樣。幾次手術下來，她漸漸的看見外表的變化，對自己也越來越有自信。

Vân Anh搖身一變皮膚白皙透亮，配上水汪汪的雙眼，仙氣的模樣連鄰居都認不出來，回到家後，母親先是愣了幾妙，聽完Vân Anh的解釋後依然不能諒解，長達一個月的時間都不跟女兒說話。母親認為，「會這麼生氣是因為，整型是一個很大的手術，為什麼不跟家裡的人討論，萬一失敗了怎麼辦？」

在 Instagram 查看這則貼文 Trần Vũ Vân Anh（@tvuvananh）分享的貼文 於 PDT 2019 年 10月 月 30 日 上午 9:09 張貼

如今Vân Anh在網路上小有名氣，臉書有著1.2萬的粉絲追蹤，年紀輕輕就擁有高收入，母親也漸漸原諒女兒。Vân Anh表示，「美麗對女生來說是很重要的事情，除了有內在美，外在也是不能忽視的，我對自己的現在的樣子很有自信，也喜歡現在的自己。」