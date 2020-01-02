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大量解僱人數創單月新高　勞動部積極推動入廠查訪機制

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▲▼勞動部。（圖／記者余弦妙攝）

▲勞動部。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

勞動部今(2)日公布去（108）年11月大量解僱統計件數及人數，1至11月底大量解僱總件數為189件，遭解僱人數為1萬5,045人。遭解僱人數為近7年史上最高，但勞動部指出，11月單月計畫解僱人數雖較歷年高，主因為「中華映管」在去年11月30日解僱1900人所致。

勞動部進一步說明，去（108）年迄至11月底，事業單位通報大量解僱總件數計189件，為自102年至今之新低，顯示我國整體企業經營情況較往年相對穩定。又1到11月計畫解僱總人數計15,045人，以及11月單月計畫解僱人數，雖較以往高，但因個別事業單位，如茂迪（916人）、華映（4,400人）及中連貨運（915人）等，

請繼續往下閱讀...

勞動部說，其中，華映在11月通報解僱1,900人，通報人數較多致整體人數攀升，如扣除前開個別事業解僱人數，則整體解僱人數趨勢並未有異常，像是茂迪是因全球太陽能生產過剩、華映為公司財務困難、中連貨運為營運方向改變，而有解僱計畫，都非為整體產業經濟趨勢影響等情形。

勞動部強調，在接獲事業單位大量解僱勞工訊息時，即請當地勞動主管機關入廠查訪，輔導廠商依法辦理，維護勞工權益，對其大量解僱之勞工，勞動部亦提供失業給付、就業媒合、職業訓練及積欠工資墊償之服務，以穩定勞工生活，協助其儘速重返勞動市場。

並舉華映勞工為例，已有2,747人完成初次失業認定、1,170人曾就業、182人參加職業訓練，且華映公司積欠勞工工資及資遣費，已墊償法定工資及資遣費撥入各勞工帳戶。
 

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