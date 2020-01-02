全球首例守護海洋　帛琉禁止使用「有害防曬霜」違者罰3萬

▲帛琉擁有無敵海景。（圖／達志影像／美聯社）

記者丁維瑀／綜合報導

太平洋島國帛琉（Palau）成為第一個禁止使用對珊瑚、海洋生物有害的防曬霜，從2020年1月1日開始，這類含有常見成份如氧苯酮（oxybenzone）的防曬用品不得在該國使用或銷售，違者可罰1000美元（約台幣3萬元）。

《英國廣播公司》（BBC）報導，本月1日開始，帛琉成為首個禁止使用會危害海洋生態防曬霜的國家，除了不得塗抹，也不可以銷售這類產品。該國總統雷蒙傑索（Tommy Remengesau）表示，「我們必須實踐與尊重環淨，因為環境是生命的巢穴。」

雷蒙傑索告訴《法新社》（AFP），來到帛琉的重要棲息地，可以發現有毒防曬霜的化學物質殘留，「我們不介意成為首個禁止這些化學物品的國家，將盡力來傳達（訊息）給世界。」

這項政策早在2018年就宣布過，直到2020年1月1日正式實施，禁止任何含有10種有害海洋生態成份的防曬霜。事實上，人口約2萬的帛琉一直以來就以純淨的自然生態聞名，浮潛愛好者視之為「原始天堂」，洛克群島的潟湖還被聯合國教科文組織列為世界遺產。

國際珊瑚礁基金會（The International Coral Reef Foundation）說明，這些被禁止的化學物質，多數都會對年幼的野生物種造成極高毒性。