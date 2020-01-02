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12月PMI連三升至56.2％　創19個月來最快擴張速度

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▲▼中經院。（圖／記者余弦妙攝）

▲中經院。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

中華經濟研究院今（2）日公布12月台灣製造業採購經理人指數（PMI），續揚1.3個百分點至56.2%，現已連3月擴張，並創下2018年6月來最快擴張速度；而全體製造業的「未來六個月展望指數」也躍升8.4個百分點至57.4%，中斷連續7個月緊縮，也創2018年7月以來最快擴張速度。

中經院院長陳思寬分析，主要受到5G相關工業用電子、電子半導體設備都明顯樂觀，有商辦廠房需求、也有回報訂單，對未來展望與第3季比較明顯上升，不過，業者仍認為不能說是大好，對2020年預期仍持續觀察春節後到3月訂單。

請繼續往下閱讀...

根據中經院統計顯示，PMI五項組成指標中，新增訂單、生產數量與人力僱用呈現擴張，供應商交貨時間持續上升，存貨轉為擴張。六大產業中，五大產業回報PMI為擴張，依擴張速度排序為食品暨紡織產業、電子暨光學產業、交通工具產業、化學暨生技醫療產業、基礎原物料產業。僅電力暨機械設備產業仍持續回報緊縮。

全體製造業之「未來六個月展望指數」中斷連續7個月的緊縮，指數躍升8.4個百分點至57.4%，為2018年7月以來最快擴張速度。六大產業中，僅交通工具產業回報未來六個月展望為緊縮，指數為42%，連續第4個月緊縮。

而在非製造業經理人指數（NMI）則回跌0.9個百分點至54.1%，現已連10月擴張，8大產業中，7大產業呈現擴張，依擴張速度依序為，資訊暨通訊傳播業61.7%、教育暨專業科學業57.9%、運輸倉儲業57.0%、營造暨不動產業55.5%、批發業54.9%、零售業53.1%、金融保險業50.5%；僅住宿餐飲業該產業NMI下滑9個百分點至42.0%，轉呈緊縮。

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