創投業名人黃齊元轉戰知識服務界　跨年夜獨挑大樑演講近3小時

▲ 智門創辦人黃齊元。（圖／智門提供）

記者李瑞瑾／綜合報導

投資銀行家黃齊元參考大陸知識服務APP「得到」，打造了台灣第一個高端知識社群平台「智門」，從企劃、主講到主持一手包辦，大膽跨界，在產業界和媒體界造成廣泛討論。智門創辦人黃齊元說：「台灣選舉的話題太過於浮濫，我希望提供給大家不一樣的選擇！」

黃齊元表示，智門上線至今廣獲好評，訂閱人數超乎原來預期，不僅有個人，也包括一些企業團體，開放試閱一週以來，吸引許多知名企業CEO、策略長、法務長、財務長、頂級私人銀行支持訂閱。可見大家對於知識和學習，還是非常重視，只是過去沒有人在這方面耕耘，他希望能達到拋磚引玉的效果，跳脫現有以娛樂、生活和搞笑為主的型態。

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智門在跨年夜舉行「2020知識跨年饗宴」，並由創辦人黃齊元獨自擔綱演說，全場講了將近3個小時，光投影片就多達400多頁，還有豐富的聲光效果，贏得全場一致熱烈掌聲。

▲ 智門「2020知識跨年饗宴」。（圖／智門提供）

演講核心部分，在於黃齊元對於未來30年的預測。他提到，全球化和AI科技，將是影響未來最重要的因素，另外還有兩岸的不確定性。他說，30年後台灣將起翻天覆地的變化，但台灣最關鍵的時刻是未來10年，而2020又是最關鍵的一年，假如走錯路代價很大。



黃齊元特別點出，2019是一個關鍵年代，往前回顧30年，正好是1989年，但之後中國大陸沒多久就走向開放；1989年也是柏林圍牆倒塌的年代，之後2年蘇聯就完全解體，徹底改變了世界。2019年若往未來看30年，正好是2049年，也就是中共建國100周年，大陸有明確的目標和行動計劃，因此2019對於台灣來說意義非同小可，既是危機也是轉機。