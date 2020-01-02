50年內近10所國立大學將倒閉　教團籲開「全國高等教育國是會議」

▲高教崩壞教團呼籲選後儘速召開「全國高等教育國是會議」，共同面對迫切的高教危機。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

台灣教授協會今（2日）召開記者會表示，當今高教崩壞，各政黨總統候選人卻幾無關注，呼籲選後儘速召開「全國高等教育國是會議」，共同面對迫切的高教危機。輔仁大學社會系教授戴伯芬更大膽研判，台灣高教負債嚴重，50年內台灣可能有近10所國立大學倒閉，就連台灣大學也將面臨倒閉的危機。

台灣高等教育問題叢生，但各政黨總統候選人卻鮮少關注，全國私校工會理事長尤榮輝表示，義務教育比較接近「公共產品」，政府可以「計劃經濟」方式調節其供需，但高等教育、技職教育比較接近「私人產品」，應以市場機制為主調節供需，輔以政府宏觀調控並使用政策引導方式來緩解市場機制的缺失。

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尤榮輝說，政府長期以國家高權實施「計劃經濟」掌控高教發展，舉凡系所的增設或停招、師資數額、招生人數、學費等均由政府決定，才是造成目前高教崩壞的結構性主因，而少子化只是曝露問題的誘因。原本希望各政黨能提出對種種高教和私校問題的政見，但都等不到政府有所回應。尤榮輝強調，教育改革不能只是頭痛醫頭、腳痛醫腳，只處理枝微末節問題，而是應該全面檢視、通盤處理。

中正大學傳播學系訪問學者曾建元表示，許多教師正值青壯年是學術研究最旺盛的階段，然而在缺乏輔導轉業或安置的情況下被資遣、被優退，無疑是國家一大損失，希望政府能提出配套措施。戴伯芬認為，政府收回不良私校的學位授予權，可以杜絕不良私校影響學生受教權，且活化收回的校地校產，改採「教地教用」方式能挹注不足的教育資源。

「教育力即是國力」，現在高等教育問題叢生，卻不見各政黨對高等教育提出政見，台灣教授協會會長賴振昌大力疾呼，教育是實踐社會正義的一環，也是超越階級最大的力量，唯有加速階級流動，國家才能永續發展，呼籲總統當選人能正視高等教育，選後儘速召開「全國高等教育國是會議」，為高教危機找出因應之道。

