「最後一句話」是回報天氣！消防證實參謀總長沈一鳴獲救　國防部否認

記者陳以昇／新北報導

國防部2日表示，參謀總長沈一鳴等一行，含駕駛等機組人員共13員，在上午0750時搭乘UH-60M直升機乙架至宜蘭東澳嶺執行春節慰勉行程，因不明原因迫降在新北市烏來山區，包含沈一鳴在內等11人已經獲救。對此，烏來分隊表示，目前搜救人員已經集結前往搜救，等搜救人員搭車到桶後步道後，步行約4小時到達發生地。

▲UH-60M黑鷹直升機迫降新店山區。（圖／記者陳以昇攝）

這起事件發生在2日下午，當時黑鷹直升機因不明原因迫降，而事發當時機上有13人，目前參謀總長沈一鳴（消防證實、國防部未證實，新北市長侯友宜表示，仍是以軍方說法為主。 ）、軍聞社女記者陳映竹在內的11人均已獲救。另外國防部也表示，直升機在待命，找到就去吊掛。此外，國防部也表示，飛機狀況可能不是很理想，而最後一次回報是回報天氣，並沒說任何其他的話。

不過，國防部發言人史順文強調，外傳沈一鳴已獲救實屬錯誤消息，目前國軍地面搜救部隊已經到達現場，兩架直升機則持續於空中待命吊掛，由於現場雲層太厚狀況不是太好，有消息會再進一步向大家報告。

▲軍方跟侯友宜市長說明狀況。（圖／記者陳以昇攝）



此外，新北市長侯友宜也到烏來分隊聽取報告，而他表示，消防局跟軍方成立特蒐單位，派30人進到失事地點，從烏來走道地點大概要3-4小時，目前還沒有走到，而宜蘭跟礁溪也派人進到山區同時進行，烏來國小清出迫降場所，準備22特搜人員待命，找到地點立即從烏來國小起飛搶救，目前整個狀況，全力支援搶救，一切以軍方宣布為主要訊息。