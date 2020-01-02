遠東集團策展生態園區向下紮根　手作多肉植物盆栽近距離親近自然

▲為慶祝遠東集團邁入七十周年，遠企購物中心與花蓮亞泥生態園區攜手規劃生態園區巡迴展，讓大人和小朋友在都會區就能近距離接觸大自然生態。（圖／遠企提供）

記者林淑慧／台北報導

遠東集團今年邁入七十周年，帶動生態學習向下紮根。遠東旗下遠企購物中心規劃亞泥生態園區巡迴展，除了有專業導覽員介紹六大竹節蟲品種，也有多肉植物盆栽等手作課程，展期自即日起至15日為止，讓大人和小朋友在都會區就能近距離接觸大自然生態。

展望後市，遠東集團總裁徐旭東日前對集團願景許下心願，期許集團能再有下一個七十年，但他也坦言「下一個七十年更挑戰」，因為集團前面七十年來自整個亞洲的經濟成長帶動，後面的七十年因為全球物聯網興起，加以新零售和AI等新科技的進步，致使零售業須與電商競爭，「要花點功夫，不見得那麼容易。」

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為慶祝遠東集團邁入七十周年，遠企購物中心特與花蓮亞泥生態園區攜手，於1樓敦南樹庭展出亞泥生態園區巡迴展，讓大人和小朋友都能藉由此次展覽，達到寓教於樂的目的。

遠企購物中心表示，現場將展出六種竹節蟲包含白紋巨竹節蟲、長肛竹節蟲、幽靈竹節蟲、棉桿竹節蟲、葉虫脩竹節蟲以及綠椒竹節蟲等，透過專業導覽員的解說，讓來參訪的小朋友或學生團體，更能藉由親身的觀察與體驗，帶動生態學習向下扎根。

除了參觀竹節蟲生態外，遠企購物中心更特別配合此次活動，企劃了創意的系列手作活動，包含療癒粉彩畫，以及多肉植物盆栽課程，讓大家不只能用眼睛看、耳朵聽，甚至能用觸覺、嗅覺等方式，全方位的在此次的展覽活動中開心的玩、用心的學，並能在遠企購物中心內，感受更多更豐富的自然生態之美。