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卡友權益不縮水、反加碼！兆豐信用卡上調海外消費回饋　最高可達3%

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▲▼兆豐金。（圖／兆豐銀提供）

▲兆豐金。（圖／兆豐銀提供）

記者吳靜君／台北報導

新的一年，外界都期待在2020開始，都有好的消息！兆豐銀所公布的信用卡權益當中，不僅卡友權益不縮水，其中利多御璽卡新卡友的部分，原本海外消費現金回饋3%僅限日韓，今（2020）年上半年海外消費全都回饋3%、不需要門檻、也沒有上限；舊卡友原本海外回饋2.3%直接加碼到2.58%。

今年信用卡權益當中，民眾最為關心就是，歐盟跨境交易手續費調降，許多銀行基於成本考量，取消免年費信用卡在歐盟的刷卡優惠，所以在歐洲刷卡回饋恐怕會縮水或者降為「0」。

請繼續往下閱讀...

但在兆豐銀所公布今年的刷卡權益當中，反而猛加海外刷卡消費權益。兆豐銀的利多御璽卡新卡友原本只有日韓消費才有回饋3%的好康，現在全面開放海外消費全3%，並且不需要門檻、回饋無上限。

另外，舊卡友的海外回饋為2.3%，也直接提高到2.58%，加大舊卡友的回饋攏絡人心：此外只要還有刷滿萬元送接送的服務，包含2月底前全新卡友刷滿1萬元就送1次接送；8月底前刷『國外機票/團費/訂房網/體驗旅遊』滿1萬，再送1次；所以最高送2次。

此外，雙幣鈦金商旅卡也加碼海外消費優惠，原本海外回饋1%，也直接加碼到1.5%，有計畫出國旅遊、海外消費的民眾可以多多考量。兆豐銀表示，其他如網購神卡「e秒刷」、保費神卡「mega 1」、棒球神卡「統一獅」優惠持續進行中。

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