刮刮樂2000萬超級紅包搶市　「200萬元加賓士車」今年加碼到7個

▲台彩今天再度推出「2000萬超級紅包」，總獎金逾74億元，也是歷年刮刮樂單期遊戲總獎金最高的一款。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

2019年春節前台彩發行的「2000萬超級紅包」，首創「200萬元加賓士車」獎項，市場上供不應求。台彩今（2）日再度推出「2000萬超級紅包」，這次有3個頭獎2000萬元，二獎「200萬元加賓士車」共有7個，總獎金逾74億元，也是歷年刮刮樂單期遊戲總獎金最高的一款。

台灣彩券今天舉行「2020刮刮樂新品首發記者會」，台彩總經理蔡國基表示，台灣彩券在產品的遊戲玩法、獎金上不斷創新，且兼具公益，甚至也與企業聯盟行銷，共同推出新品，帶動2019全年刮刮樂銷售金額達623億元，較2018年成長113億元，成長幅度達22%，顯見刮刮樂新品備受彩迷喜愛。

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蔡國基指出，這次推出5款民眾最喜愛的刮刮樂，其中一款為去年春節前發行的「2000萬超級紅包」，首創「200萬元加賓士車」獎項，一上市就供不應求，今年再度推出「2000萬超級紅包」，特別邀請知名藝人陳美鳳代言，傳達「刮刮樂讓過年更快樂」的氛圍。

「2000萬超級紅包」發行金額從去年的80億元增加到100億元，總獎金逾74億元，也是歷年刮刮樂單期遊戲總獎金最高的一款。這張刮刮樂每張售價2000元，有3個頭獎2000萬元，二獎「200萬元加賓士車」共有7個，三獎100萬元則增加至400個，比去年發行多100個，整體來看，總中獎率69.33%。

此外，2019年12月1日起，彩券中獎課稅門檻從2000元提高至5000元，因此「2000萬超級紅包」也特別規劃超過48萬個5000元獎項，較去年發行增加逾9.6萬個5000元回饋彩迷，個數也創史上最多。