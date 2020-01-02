創歷史新高！勞動基金大賺4,127億元　每位勞工有望分紅1萬9千元

▲勞動部。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

勞動部勞動基金運用局今（2）日公布108年11月勞動基金最新績效，其中，攸關勞工個人退休金帳戶的新制勞退基金，截至2019年11月底前，獲利2,312.4億元，收益率9.96%，目前所有新制1,177萬名勞工有望在農曆春節後領到紅包，以目前收益數來看，每名勞工平均可分配到1.96萬元。

勞動基金2019年截至11月底，獲利達4,127億元，收益率再攀至10.32%；其中攸關勞工個人退休金帳戶的新制勞退基金，獲利2,312.4億元，收益率9.96%，再創歷年同期新高。

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另外，勞保局提醒，只要繳過新制勞退的勞工不管現在是否還有在繳納，都可以拿到分紅，只是拿到的分紅金額還要依照當時繳交的金額與時間長短計算，因此2019年的分紅最快會在今年3月下旬出來，屆時勞工朋友就可到自己的新制帳戶查看。

勞動基金局表示，截至去年11月底止，整體勞動基金規模為4兆6397億元，其中，新制勞退基金規模為2兆4335億元，舊制勞退基金規模為9450億元，勞保基金規模為7404億元，就保基金規模為1326億元，職災保護專款規模為112億元，積欠工資墊償基金規模為138億元。

根據統計，今年截至11月底整體勞動基金評價後收益數為4兆4669億元，收益率高達10.33%，績效表現相當搶眼。其中，新、舊制勞退基金、勞工保險基金、就保基金、職災保護專款及積欠工資墊償基金收益率分別為9.96%、11.85%、11.62%、1.48%、0.86%及2.76%。

另受衛生福利部委託管理的國民年金保險基金規模為3632億元，收益數為339.7億元，收益率為10.52%。

勞動基金運用局表示，11月份的金融市場，儘管受到美中貿易爭端協商過程反覆、美國聯準會降息循環告一段落影響，然而部分大型企業財報表現優於市場預期，加上全球貨幣市場仍然寬鬆及部分國家推出擴張財政政策，支撐實體經濟發展。

勞動基金運用局指出，美中貿易戰首階段達成協議，有助於穩定全球經貿環境，加上各國央行續行寬鬆貨幣政策及部分國家推出擴張財政政策，降低了經濟衰退風險，而我國受益於貿易轉單效應、台商投資回流及半導體設備投資擴增等效益下，應可持續支撐未來經濟成長，後續將密切掌握金融市場情勢變化。