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央行鼠年套幣限量發行11萬套　每套1800元、14日開賣　

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記者李瑞瑾／台北報導

央行1月14日將於臺灣銀行各分行（簡易型分行除外）公開發售第三輪生肖紀念套幣系列第四套「庚子鼠年生肖紀念套幣」，今年發行11萬套套幣，每套售價1,800元。

▲▼ 央行發行鼠年生肖紀念套幣。（圖／記者李瑞瑾攝）

▲ 央行發行鼠年生肖紀念套幣。（圖／記者李瑞瑾攝）

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央行表示，此次套幣採銀幣（面額新臺幣100元）及銅合金幣（面額新臺幣10元）各乙枚組合成套，以先進技術鑄造。銀幣含銀1英兩，正面以局部鍍金的「鼠」圖樣為主題，旁邊有荔枝圖樣，寓意多子多孫、利市亨通；背面為臺灣元宵節慶、極具在地特色的臺南鹽水蜂炮活動，祈求消災解厄、好運旺來。

▲▼ 央行發行鼠年生肖紀念套幣。（圖／記者李瑞瑾攝）

▲▼ 鼠年生肖紀念套幣正、反面。（圖／記者李瑞瑾攝）

▲▼ 央行發行鼠年生肖紀念套幣。（圖／記者李瑞瑾攝）

銅合金幣正面以生肖「鼠」為主構圖，有八卦型圖像，老鼠身上有蝙蝠，意示福運到，鼠尾巴長、帶有銅錢，代表福壽延長；背面則為部分上彩的「醉芙蓉」，其花色一日三變，寓意為「把握當下」。

央行表示，套幣包裝盒設計新穎，底座及展示架結合成一體，豎立時可雙面展示；盒裝則是珠光斜織紋紙盒，包裝精緻，極具珍藏價值。

央行發行局長施遵驊表示，今年發行數量11萬套、相較第三輪前三套12萬套的發行量減少1萬，主要為考量前幾年銷售量大多為9成，加上今年農曆新年較為早，而套幣熱銷時間也多在農曆年前，過了農曆年銷售情況就會下降，因此考量這兩因素減少發行量。

▲▼ 央行發行鼠年生肖紀念套幣。（圖／記者李瑞瑾攝）

▲ 央行發行局長施遵驊。（圖／記者李瑞瑾攝）

央行指出，套幣採現場排隊方式辦理公開發售，每人每次限購1套。此外，若民眾想要購買前幾年發行的生肖紀念套幣，也可至中華郵政分局洽詢。有關套幣相關訊息，可上央行網站或券幣數位博物館網站瀏覽。

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