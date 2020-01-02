影／沈一鳴才調任參謀總長半年　幻象首席試飛官今搭黑鷹出意外

記者黃巈禾／台北報導

國防部2日表示，參謀總長沈一鳴等一行，含駕駛等機組人員共13員，在上午0750時搭乘UH-60M直升機乙架至宜蘭東澳嶺執行春節慰勉行程，因不明原因迫降在新北市烏來山區。而沈一鳴才調任參謀總長半年，今天搭乘黑鷹直昇機就發生意外，目前仍在搜救中。

▲參謀總長沈一鳴。（圖／記者湯興漢攝）

沈一鳴是中華民國空軍二級上將，現任參謀總長，曾任國防部副部長、空軍司令、國防部常務次長、副參謀總長、空軍作戰指揮部指揮官等職，並曾參與過大漠計畫。

沈一鳴也是幻象2000戰鬥機交機第一批種子教官之首席試飛官、領隊與重要關鍵幹部之一，空軍軍官學校1979年班（68年班）第一名畢業，並經歷三軍大學（現國防大學）軍種指揮參謀教育1992年班（81年班）及美國空軍戰爭學院2002年班深造經驗。2019年6月27日調任國防部參謀總長，7月1日生效。

根據空軍司令部透露，發生事故的是空軍救護隊UH-60M，沈一鳴一行人要去宜蘭秋節慰問，上午7點45分從松山起飛，8點22分光點消失。

國防部已成立救災應變中心，並緊急啟動醫療救護應變中心，陸勤部軍醫處派遣衛勤部隊前往支援，將全力執行搶救任務。黑鷹直升機迫降烏來機上共13人，有10人已找到，都有生命跡象。剩下參謀總長沈一鳴、政戰局副局長于親文、情次室助理次長洪鴻鈞少將等3人尚在搜救中。

總統府稍早表示，總統蔡英文在第一時間掌握相關狀況，同時指示相關單位全力搜救。行政院長蘇貞昌也在第一時間掌握，並指示相關部會全力搜救。