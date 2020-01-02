黑鷹直升機2018年也曾出意外　造成2罹難4失蹤

▲UH－60M黑鷹直升機。（資料照／記者李毓康攝）

政治中心／綜合報導

國防部黑鷹直升機2日上午迫降烏來山區，包括參謀總長沈一鳴等多名高階軍官皆在機上。黑鷹直升機在2018年2月曾於蘭嶼執行接送病患回台治療之勤務時，發生墜海意外，造成機上2人罹難、4人失蹤。

黑鷹直升機2日於新北及宜蘭交界發生迫降意外，多位高階軍官皆在機上，據了解，目前沈一鳴、政戰局副局長于親文、情次室助理次長等3人尚在搜尋。

空勤總隊UH-60M黑鷹直升機於前年2月曾在蘭嶼執行接送病患回台治療勤務之時墜海，陸軍先前向美國採購UH-60M黑鷹直升機，其中3架在2017年12月底進駐台東豐年機場的空勤總隊第三隊。當時編號NA-706的黑鷹直升機於深夜出勤後卻意外墜海。

蘭嶼民眾一旦生重病或發生緊急狀況，大多需仰賴空勤接送至台灣本島接受治療，陸軍先前向美國採購UH-60M黑鷹直升機，其中3架進駐台東豐年機場的空勤總隊第三隊，首次出勤同樣是在暗夜之中，為的就是要縮短病患黃金救援時間1小時，卻發生墜海意外。

而此一意外造成機上2人罹難、4人失蹤。針對此事件調查結果，國家運輸安全委員會今年公布報告，將可能肇因指向當時飛航組員對事故當時飛航環境威脅管理、航機系統了解程度不足、狀況警覺及溝通決策能力不夠充分等。

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