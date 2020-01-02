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跨年收「2020美元」超慷慨小費　單親媽感動痛哭：能改善女兒生活

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▲▼服務生,小費,錢。（圖／達志影像／示意圖）

▲女服務生結帳時，意外收到6萬多元小費。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國密西根州一名女服務生因為是單親媽媽，跨年前還在擔心未來生計時，竟然收到好心顧客所提供的美元2020元（約台幣6萬多元）小費，超慷慨的金額讓她收到時一度不敢相信，感謝對方讓她可以與女兒過個好年。

31歲女子弗蘭佐尼(Danielle Franzoni)上月29日在阿爾皮納(Alpena)一間小餐館工作時，發現一對常客用餐完後，在收據上留下「新年快樂」的祝福，還慷慨留下2020元小費，而對方用餐的金額僅美元23元（約台幣689元）。她表示，「我當時看到就哭了，因為像我這樣的人不會遇到這種好事」，還慌張向經理確認是否是真的，對方則向她保證可以心安理得地收下。

身為當親媽媽的弗蘭佐尼曾經無家可歸，一年前還住在遊民收容所，成功克服毒癮問題後從底特律搬到阿爾皮納，而談到好心的熟客她表示，「對方對我的故事一無所知，他們不知道我來自哪裡，也不知道我現在的處境很艱困，他們真的只是出於善意就這樣做。」

收到善款後，弗蘭佐尼難得外出去餐廳用餐，並且也留下了美元20.20元（約台幣605元）的小費，「那是我現在唯一可以回報的方式」，她希望能用剩餘的錢去考駕照，並且提供孩子們更好的生活。

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